«Це ганьба!» Ексміністр екології бурхливо відреагував на заручини Melovin з військовим

Ексміністр екології заявив, що співак Melovin не мав публічно оголошувати про заручини з коханим

Ексміністр екології України Ігор Шевченко бурхливо відреагував на публічні заручини українського співака Меловіна із інструктором та парамедиком ЗСУ Петром Злотя. Шевченко заявив, що кадри чоловіків нібито ображають «почуття вірян та тих, кому просто неприємно на це дивитися». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Шевченка у Facebook.

Шевченко заявив, що він категорично проти пропаганди ЛГБТ: «Я категорично проти тих, які виставляють свої нетрадиційні стосунки напоказ, таким чином пропагуючи/романтизуючи неприродні стосунки та ображаючи почуття вірян та тих, кому просто неприємно на це дивитися. А ЗМІ заради хайпу це поширюють та масштабують».

На думку Шевченка, в майбутньому слід ухвалити закон, який би забороняв ЛГБТ-пропаганду. «Я категорично проти пропаганди LGBTQ+, чи то у вигляді гей-парадів/прайдів чи у вигляді отаких показових піарних заручин. Прийде час, приймемо відповідний закон, який заборонить ЛГБТ-пропаганду. Тому що така пропаганда, це не прояв свободи та лібералізму, це ганьба!», – додав Шевченко.

Водночас Шевченко додав, що секс-меншини мають висловлювати свої почуття лише приватно: «Ну, всяке буває. Такими вони народилися. Девіантні гени, чи що там з ним не так. Ну, живіть собі спокійно, кохайте один одного, якщо вам так подобається. Тримайте це приватно, в своєму колі. Рівні громадянські права, цивільні партнерства – ок, будь ласка».

Пост ексміністра екології України викликав бурхливу суперечку в соцмережі. Так, українці звинуватили Шевченка у гомофобії та бажанні пропіаритися на темі.

Нагадаємо, що український співак Костянтин Бочаров (Melovin) у соцмережах виставив фотографії, де його партнер – інструктор та парамедик ЗСУ Петро Злотя – зробив йому пропозицію руки та серця. Освідчення відбулося на Майдані Незалежності у Києві.

Зазначимо, колишній міністр екології та природних ресурсів України, засновник «Асоціації правників України» Ігор Шевченко проявив сексизм та ейджизм у розмові з журналісткою руху «Чесно».

Ігор Шевченко запам'ятався українцям тим, що шукав майбутню дружину на білбордах.