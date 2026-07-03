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Донька Зіброва схудла на 23 кг: батько розкрив секрет перевтілення

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Діана Зіброва допомгаоє своєму зірковому батьку в роботі
фото: фото з відкритих джерел

Діана Зіброва схудла завдяки харчуванню

Донька народного артиста України Павла Зіброва Діана схудла на 23 кг. Співак розповів, що допомогло його доньці позбутися зайвої ваги. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар артиста в проєкті «Наодинці з Гламуром».

За словами Павла Зіброва, він підтримував свою доньку під час схуднення. А секрет її перевтілення полягає в правильному харчуванні. До того ж Діана Зіброва дотримувалася режиму, зокрема її харчування обмежувалося двома прийомами їжі.

«Ми їх віддали, вони були зайві. Ми просто їх подарували -23 кг. Вона взялася за себе. Закрила рот і сказала: «Все». У неї немає сніданку о восьмій. У неї перший прийом їжі – о 12, а другий – о сьомій. Перейшла на дворазове харчування. Сказала: «Така ситуація в Україні, треба їсти менше. От так, я буду їсти дворазово», – розповів Зібров.

Донька Зіброва схудла на 23 кг: батько розкрив секрет перевтілення фото 1
колаж: glavcom.ua

Також артист зізнався, що він найбільше любить доньку Діану. Дівчина часто з’являється на світських заходах із батьком та допомагає йому в роботі.

«Це моя любов. Це я її найбільше у своєму житті люблю. Це моя гордість. Це моя перша помічниця. Як ви бачите, Маринка вже менше зі мною ходить на світські раути, це зрозуміло. А на всіх робочих моментах – Діана: і стиліст, і перукар», – додав він.

Нагадаємо, народний артист України Іво Бобул, який вразив шанувальників своїм перевтіленням, розкрив причину свого схуднення. За словами Іво Бобула, його різке схуднення не пов'язане з проблемами зі здоров’ям. Він запевнив, що схуд самостійно, це було зважене рішення.

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Теги: діти Павло Зібров народний артист схуднення

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