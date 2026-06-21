Павло Зібров повідомив про поповнення в родині (відео)

Рідні народного артиста привітали його з 69-річчям живим подарунком

У неділю, 21 червня, народний артист України Павло Зібров відзначає день народження – йому виповнилося 69 років. Артист отримав сьогодні несподіваний подарунок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Найкращий подарунок від моїх дівчат! У родині Зібрових – поповнення! Я неймовірно зворушений та щасливий! Маленьке щастя з великим серцем, яке вже підкорило всю нашу родину! Знайомтесь – Джессі Зіброва!», – йдеться у підписі до відео.

Зауважимо, Павло Зібров народився 21 червня 1957 року в селі Червоне, Вінницької області в родині болгарина Миколи Зіброва і українки Ганни Зібрової. Мати працювала вчителькою, батько володів 40 спеціальностями, був майстром на всі руки.

Нагадаємо, народному артисту України Павлу Зіброву у мережі приписували кумівство зі співачками Іриною Білик та батьками Аліни Гросу. Артист прокоментував це та розкрив правду.

До слова, нещодавно народний артист України Павло Зібров вразив мережу своїм новим фото. Співак зустрівся зі своїм колегою, народним артистом Іво Бобулом та поділився кадрами із зустрічі.

Раніше народний артист України Павло Зібров розповів, що кілька років тому опинився на межі життя і смерті, і саме завдяки зусиллям дружини Марини йому вдалося вижити.