Головна Скотч Відео
search button user button menu button

Павло Зібров повідомив про поповнення в родині (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Павло Зібров показав свій подарунок на день народження
фото: скриншот з відео

Рідні народного артиста привітали його з 69-річчям живим подарунком

У неділю, 21 червня, народний артист України Павло Зібров відзначає день народження – йому виповнилося 69 років. Артист отримав сьогодні несподіваний подарунок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Найкращий подарунок від моїх дівчат! У родині Зібрових – поповнення! Я неймовірно зворушений та щасливий! Маленьке щастя з великим серцем, яке вже підкорило всю нашу родину! Знайомтесь – Джессі Зіброва!», – йдеться у підписі до відео.

Зауважимо, Павло Зібров народився 21 червня 1957 року в селі Червоне, Вінницької області в родині болгарина Миколи Зіброва і українки Ганни Зібрової. Мати працювала вчителькою, батько володів 40 спеціальностями, був майстром на всі руки.

Нагадаємо, народному артисту України Павлу Зіброву у мережі приписували кумівство зі співачками Іриною Білик та батьками Аліни Гросу. Артист прокоментував це та розкрив правду.

До слова, нещодавно народний артист України Павло Зібров вразив мережу своїм новим фото. Співак зустрівся зі своїм колегою, народним артистом Іво Бобулом та поділився кадрами із зустрічі.

Раніше народний артист України Павло Зібров розповів, що кілька років тому опинився на межі життя і смерті, і саме завдяки зусиллям дружини Марини йому вдалося вижити.

Читайте також:

Теги: Павло Зібров день народження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональду Трампу 14 червня виповнилося 80 років
Президент-землетрус. Феномен Дональда Трампа
14 червня, 16:06
Дональд Трамп
Дональд Трамп – 80. Хто створив «найнебезпечнішу людину у світі» Персона
14 червня, 08:00
Маша Єфросиніна святкує 47-річчя
Марія Єфросиніна святкує день народження: як зірки привітали ведучу
25 травня, 14:22
Легендарна Оксана Білозір святкує День народження. Неймовірні фото співачки
Легендарна Оксана Білозір святкує День народження. Неймовірні фото співачки
30 травня, 11:39
Уже п’ятий рік День Києва проходить в умовах воєнного стану
Українські зірки зворушливо привітали Київ із днем народження
31 травня, 20:36
Президенту США Дональду Трампу виповнюється 80 років
Трамп святкує 80-річчя. 10 курйозів, які запам'ятав світ
14 червня, 09:34
Президент США Дональд Трамп
Трамп побажав людству миру та пообіцяв атакувати Іран
10 червня, 19:58
Дмитро Комаров показав кадри з фотосесії на мотоциклі
Дмитру Комарову – 43. Ведучий вийшов на зв'язок та поділився особливими фото
17 червня, 16:01
Виставка «Мир небу і землі. Порцелянова симфонія родини Трегубових»
Куди сходити у Києві 15-21 червня: дайджест культурних подій
13 червня, 19:00

Відео

Павло Зібров повідомив про поповнення в родині (відео)
Павло Зібров повідомив про поповнення в родині (відео)
Ліна Костенко зачитала свій легендарний вірш для бригади «Птахи Мадяра» (відео)
Ліна Костенко зачитала свій легендарний вірш для бригади «Птахи Мадяра» (відео)
У Рівному школярка заспівала з військовим оркестром «Червону руту» та підірвала мережу (відео)
У Рівному школярка заспівала з військовим оркестром «Червону руту» та підірвала мережу (відео)
Музичні рукостискання: Макрон підібрав лідерам G7 хіти з натяком (відео)
Музичні рукостискання: Макрон підібрав лідерам G7 хіти з натяком (відео)
Мелоні кинула палити: на саміті G7 зафіксовано неформальні розмови лідерів (відео)
Мелоні кинула палити: на саміті G7 зафіксовано неформальні розмови лідерів (відео)
ЗСУ іронічно звернулися до Шарія після атаки на Чонгарський міст
ЗСУ іронічно звернулися до Шарія після атаки на Чонгарський міст

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 20 червня
Вчора, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
19 червня, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
19 червня, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
19 червня, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
19 червня, 08:01

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua