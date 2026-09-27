Курс валют 27 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,97 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 27 вересня 2026 року. Порівняно з 26 вересня, курс долара, євро, британського фунта, польського злотого та швейцарського франка не змінився. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,97, євро – 51,12 грн, польського злотого – 11,66 грн.
Курс валют станом на 27 вересня 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,9729
|51,122
|59,4645 ↓
|11,6672
|54,3335
|
Ощадбанк
|44,60 / 45,20
|50,85 / 51,75
|58,35 / 60,35
|11,10 / 11,90
|53,40 / 55,00
|
Приватбанк
|44,40 / 45,00
|50,45 / 51,45
|-
|-
|-
|
ПУМБ
|44,60 / 45,20
|50,90 / 51,60
|58,70 / 60,10
|11,50 / 11,80
|-
|
monobank
|44,63 / 45,03
|50,83 / 51,53
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,55 / 44,97
|50,80 / 51,34
|57,20 / 60,55
|11,00 / 12,00
|51,70 / 55,40
|
OTP Bank
|44,55 / 45,15
|50,75 / 51,75
|-
|-
|53,75 / 54,75
|
Укрсиббанк
|44,30 / 45,10
|50,60 / 51,60
|58,30 / 60,80
|-
|53,50 / 55,60
За тиждень долар США та швейцарський франк подорожчали. Водночас євро, британський фунт стерлінгів і польський злотий подешевшали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
Коментарі — 0