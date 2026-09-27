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Курс валют 27 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Курс валют 27 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 27 вересня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,97 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 27 вересня 2026 року. Порівняно з 26 вересня, курс долара, євро, британського фунта, польського злотого та швейцарського франка не змінився. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,97, євро – 51,12 грн, польського злотого – 11,66 грн.

Курс валют станом на 27 вересня 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 44,9729  51,122  59,4645 11,6672  54,3335 
Ощадбанк Ощадбанк
 44,60 / 45,20 50,85 / 51,75 58,35 / 60,35 11,10 / 11,90 53,40 / 55,00
Приватбанк Приватбанк
 44,40 / 45,00 50,45 / 51,45 - - -
ПУМБ ПУМБ
 44,60 / 45,20 50,90 / 51,60 58,70 / 60,10 11,50 / 11,80 -
monobank monobank
 44,63 / 45,03 50,83 / 51,53 - - -
Райффайзен Райффайзен
 44,55 / 44,97 50,80 / 51,34 57,20 / 60,55 11,00 / 12,00 51,70 / 55,40
OTP Bank OTP Bank
 44,55 / 45,15 50,75 / 51,75 - - 53,75 / 54,75
Укрсиббанк Укрсиббанк
 44,30 / 45,10 50,60 / 51,60 58,30 / 60,80 - 53,50 / 55,60
* курс валют станом на 09:25 27 вересня 2026 року

За тиждень долар США та швейцарський франк подорожчали. Водночас євро, британський фунт стерлінгів і польський злотий подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

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Теги: Нацбанк курс валют гроші НБУ гривня валюта Національний банк

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