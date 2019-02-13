Пенелопа Крус рассказала, что спасло ее от похотливых продюсеров



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Пенелопа Крус Legion-Media

44-летняя Пенелопа Крус вспомнила молодость. Актриса сталкивалась с неуважительным поведением мужчин в профессии

Обладательница премии «Оскар» утверждает, что ей незнакомо неравноправие в работе. По словам актрисы, она получает те же гонорары, что и мужчины. Однако Крус небезразлична судьба женщин в других профессиях — докто­ра, учителя, уборщицы, парикмахеры. В этих областях, уверена Пенелопа, представительницы прекрасного пола до сих пор получают меньше, чем мужчины. Именно поэтому звезда считает движение MeToo важным явлением.

Как и многие другие знаменитости, в молодости Крус чуть не стала жертвой домогательств. От похотливых продюсеров актрису спасли родители. Пенелопа отметила, что в юности ее всюду сопровождали мама и папа. Именно они не допускали неуважения к дочери. «Даже если их не было рядом, я все равно знала, что они скоро приедут. И вообще я очень семейная девушка, и поэтому чувствую себя защищенной во многих смыслах», — сказала Пенелопа в интервью «Комсомольской правде».

Напомним, Пенелопа Крус в 2010 году вышла замуж за Хавьера Бардема на Багамских островах. У супругов двое детей — сын Леонардо и дочь Луна. Актеры часто снимаются вместе. Так, 21 февраля в России в прокат выйдет фильм «Лабиринты прошлого» с парой в главной роли. Ранее с участием Пенелопы и Хавьера вышли фильмы «Эскобар», «Ветчина, ветчина» и «Вики Кристина Барселона».

Джерело: graziamagazine.ru