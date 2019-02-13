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    Шоу-биз

    Пенелопа Крус рассказала, что спасло ее от похотливых продюсеров

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    <span>Пенелопа Крус</span> - Пенелопа Крус рассказала, что спасло ее от похотливых продюсеров
    Пенелопа Крус
    Legion-Media

    44-летняя Пенелопа Крус вспомнила молодость. Актриса сталкивалась с неуважительным поведением мужчин в профессии

    Обладательница премии «Оскар» утверждает, что ей незнакомо неравноправие в работе. По словам актрисы, она получает те же гонорары, что и мужчины. Однако Крус небезразлична судьба женщин в других профессиях — докто­ра, учителя, уборщицы, парикмахеры. В этих областях, уверена Пенелопа, представительницы прекрасного пола до сих пор получают меньше, чем мужчины. Именно поэтому звезда считает движение MeToo важным явлением.

    Как и многие другие знаменитости, в молодости Крус чуть не стала жертвой домогательств. От похотливых продюсеров актрису спасли родители. Пенелопа отметила, что в юности ее всюду сопровождали мама и папа. Именно они не допускали неуважения к дочери. «Даже если их не было рядом, я все равно знала, что они скоро приедут. И вообще я очень семейная девушка, и поэтому чувствую себя защищенной во многих смыслах», — сказала Пенелопа в интервью «Комсомольской правде».

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    Пенелопа Крус рассказала, что спасло ее от похотливых продюсеров
    Пенелопа Крус рассказала, что спасло ее от похотливых продюсеров
    Пенелопа Крус рассказала, что спасло ее от похотливых продюсеров
    Пенелопа Крус рассказала, что спасло ее от похотливых продюсеров
    Пенелопа Крус рассказала, что спасло ее от похотливых продюсеров

    Напомним, Пенелопа Крус в 2010 году вышла замуж за Хавьера Бардема на Багамских островах. У супругов двое детей — сын Леонардо и дочь Луна. Актеры часто снимаются вместе. Так, 21 февраля в России в прокат выйдет фильм «Лабиринты прошлого» с парой в главной роли. Ранее с участием Пенелопы и Хавьера вышли фильмы «Эскобар», «Ветчина, ветчина» и «Вики Кристина Барселона».

    Джерело: graziamagazine.ru

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