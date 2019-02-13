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    Шоу-биз

    Видео дня: первый тизер сериала «Уловка-22» с Джорджем Клуни и Хью Лори

    • Розсилка
    Джордж Клуни<br />Фото: скриншот видео - Видео дня: первый тизер сериала «Уловка-22» с Джорджем Клуни и Хью Лори
    Джордж Клуни
    Фото: скриншот видео

    Премьера экранизации одноименного романа запланирована весной 2019 года

    Youtube-канал Hulu опубликовал трейлер мини-сериала «Уловка-22», который снят по мотивам романа Джозефа Хеллера. Шесть серий повествуют о бомбардировочном полке США, который расположился в Италии во время Второй мировой войны.

     «Уловка-22» – логический парадокс, который возникает, когда приходится исполнять взаимоисключающие правила, законы и процедуры, то есть человек соблюдая один закон, нарушает другой, и наоборот. Именно с этой уловкой придётся столкнуться капитану Йоссариану.

    Главные роли исполнят Кристофер Эбботт, Грант Хеслов, Джордж Клуни, Хью Лори и другие. Джордж Клуни также занял пост продюсера проекта. Мини-сериал выйдет 17 мая 2019 года.

    Тем временем в СМИ никак не утихнут слухи по поводу семейных неурядиц Джорджа Клуни  со своей женой Амаль. Сначала журналисты сообщали, что супруга ушла от актера и уехала на Сардинию. Позже выяснилось, что Клуни уже полгода не видится с детьми. Но, к счастью, все проблемы разрешились и мы еще не раз увидим эту шикарную пару на красных дорожках кинопремий.

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    Видео дня: первый тизер сериала «Уловка-22» с Джорджем Клуни и Хью Лори
    Видео дня: первый тизер сериала «Уловка-22» с Джорджем Клуни и Хью Лори
    Видео дня: первый тизер сериала «Уловка-22» с Джорджем Клуни и Хью Лори
    Видео дня: первый тизер сериала «Уловка-22» с Джорджем Клуни и Хью Лори
    Видео дня: первый тизер сериала «Уловка-22» с Джорджем Клуни и Хью Лори
    Видео дня: первый тизер сериала «Уловка-22» с Джорджем Клуни и Хью Лори
    Видео дня: первый тизер сериала «Уловка-22» с Джорджем Клуни и Хью Лори
    Видео дня: первый тизер сериала «Уловка-22» с Джорджем Клуни и Хью Лори
    Видео дня: первый тизер сериала «Уловка-22» с Джорджем Клуни и Хью Лори
    Видео дня: первый тизер сериала «Уловка-22» с Джорджем Клуни и Хью Лори
    Видео дня: первый тизер сериала «Уловка-22» с Джорджем Клуни и Хью Лори
    Видео дня: первый тизер сериала «Уловка-22» с Джорджем Клуни и Хью Лори
    Видео дня: первый тизер сериала «Уловка-22» с Джорджем Клуни и Хью Лори
    Видео дня: первый тизер сериала «Уловка-22» с Джорджем Клуни и Хью Лори
    Видео дня: первый тизер сериала «Уловка-22» с Джорджем Клуни и Хью Лори
    Видео дня: первый тизер сериала «Уловка-22» с Джорджем Клуни и Хью Лори
    Видео дня: первый тизер сериала «Уловка-22» с Джорджем Клуни и Хью Лори
    Видео дня: первый тизер сериала «Уловка-22» с Джорджем Клуни и Хью Лори
    Видео дня: первый тизер сериала «Уловка-22» с Джорджем Клуни и Хью Лори
    Видео дня: первый тизер сериала «Уловка-22» с Джорджем Клуни и Хью Лори
    Видео дня: первый тизер сериала «Уловка-22» с Джорджем Клуни и Хью Лори
    Видео дня: первый тизер сериала «Уловка-22» с Джорджем Клуни и Хью Лори

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