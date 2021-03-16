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    Перенесшая инсульт легендарная певица попрощалась с фанатами

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    Американская певица и актриса Тина Тернер - Перенесшая инсульт легендарная певица попрощалась с фанатами
    Американская певица и актриса Тина Тернер

    В 2013 году поп-звезда перенесла инсульт, а через три года после этого у нее диагностировали рак кишечника

    Американская певица и актриса Тина Тернер попрощалась с фанатами в новом документальном фильме о ней. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на картину от телеканала Sky.

    В ленте 81-летняя исполнительница заявила, что последние годы своей жизни хочет провести вдали от публики и камер. Кроме того, лауреатка восьми премий «Грэмми» призналась, что страдает от посттравматического расстройства из-за домашнего насилия, которому подвергалась в браке с первым мужем, музыкантом Айком Тернером.

    Известно, что в 2013 году поп-звезда перенесла инсульт, а через три года после этого у нее диагностировали рак кишечника. Из-за побочных эффектов знаменитость прибегла к гомеопатическим средствам, однако это лишь ухудшило ее состояние. Вскоре у Тернер развилась почечная недостаточность. Весной 2017 года ей пересадили почку.

    Ранее «Скотч» сообщал, что колумбийский блогер из любопытства увеличил себе грудь и поделился результатом.

    Парень поспорил с мужем сестры о том, что сможет быстрее него набрать три миллиона подписчиков, и Джоан согласился. Парни условились, что проигравший должен будет увеличить грудь при помощи имплантов,

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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