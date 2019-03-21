Пэрис Джексон поддержала своего крестного отца Маколея Калкина на съемках его шоу



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Пэрис Джексон

Знаменитый актер заявил, что между ним и Майклом Джексоном была только дружба

Накануне 20-летняя дочь покойного поп-короля Майкла Джексона вышла в свет в компании возлюбленного: вечером они вместе направились на съемки нового выпуска подкаст-шоу 38-летнего Маколея Калкина (он, к слову, является крестным отцом Пэрис). Папарацци засняли Джексон и Гленна в момент, когда те подходили к студии.

На бэкстейдже съемок Пэрис и Маколею действительно было что обсудить. После выхода документального фильма «Покидая Неверленд», в котором Майкла Джексона обвинили в педофилии, они оба встали на сторону певца и выступили в его защиту.

Так, Маколей Калкин заявил, что между ним и Майклом Джексоном, вопреки слухам, никогда не было ничего, кроме искренней дружбы.

«Он захотел со мной общаться, потому что со мной тогда происходило много всего, на меня обрушилась слава. Мы были настоящими друзьями в самом простом смысле этого слова. Люди ставят под сомнение эту дружбу, потому что он был самым популярным человеком на планете! Никто в моей католической школе и понятия не имел, через какие ситуации мне пришлось пройти, а Майкл был из тех людей, кто пережил все ровно то же самое, и он просто хотел убедиться в том, что я не чувствую себя одиноким», - рассказал Маколей о своем общении с Джексоном.