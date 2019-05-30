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    Шоу-биз

    Пэрис Хилтон рассказала о своей коллекции париков

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    Пэрис Хилтон рассказала о своей коллекции париков

    У звезды их почти тысяча

    38-летняя Пэрис Хилтон призналась, что обожает менять бьюти-образы. У светской львицы собралась внушительная коллекция париков.

    По экспериментам со внешностью Пэрис не уступает сестрам Кардашьян-Дженнер. Звезда буквально меняет бьюти-образы как перчатки, а все потому, что у нее очень и очень много париков на любой вкус и цвет.

    «У меня порядка 800 париков. В моей коллекции есть парики каждого цвета, каждого стиля», — рассказала Хилтон в интервью Entertainment Tonight.

    Модель призналась, что она использует парики, чтобы оставаться инкогнито. Для этого у нее есть короткий черный парик, и по словам Пэрис, «такая маскировка идеально работает». Кроме того, знаменитая блондинка любит переодеваться в образы других знаменитостей.

    Светская львица рассказала и о своем уходе. Оказалось, что с детских лет мама учила ее правильно следить за внешностью: держаться подальше от солнца и заботиться о коже.

    «Раз в неделю я хожу в салон Angela Nice, делаю косметические процедуры, а моя любимая — это кислородная маска», — поделилась звезда.

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