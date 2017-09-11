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    Шоу-биз

    Первый день учебы в «Школе панянок» начался с драки

    Сегодня стартует новый сезон реалити «Від пацанки до панянки»
    В кроссовках, спортивках и с алкоголем в руках – девушки решили не заморачиваться по поводу своего внешнего вида. Единственное, что их беспокоило в первый день учебы, – это количество бутылок и пачек сигарет, которые они смогут пронести в Школу. И, в отличие от предшественниц, пацанкам это легко удалось. Поскольку в этот раз накануне
    • Сьогодні, 12:15
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    Участницы проекта&nbsp;<span>&laquo;Від пацанки до панянки&raquo;</span>
    Участницы проекта «Від пацанки до панянки»

    Сегодня стартует новый сезон реалити «Від пацанки до панянки»

    В кроссовках, спортивках и с алкоголем в руках – девушки решили не заморачиваться по поводу своего внешнего вида. Единственное, что их беспокоило в первый день учебы, – это количество бутылок и пачек сигарет, которые они смогут пронести в Школу. И, в отличие от предшественниц, пацанкам это легко удалось. Поскольку в этот раз накануне заезда вещи никто не проверял.

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     Вообще, в первый день обучения «Школе панянок» больше напоминала бойцовский клуб. Будучи уже изрядно навеселе, девушки выясняли отношения без всяких на то причин. И даже элегантные туфли на каблуках, которые они должны были обуть, зайдя на территорию школы, стали причиной для драки.

     «Я ей «объяснила», чтобы быстрее обувалась, потому что мы стоим на солнце», – обосновала, почему начала драку, одна из будущих учениц.

     Разглядеть в девушках панянок в первый день было ох как непросто. Те же туфли для удобства они обули... на носки. А в своих комнатах вообще устроили армагеддон – сломали кровать и забросали все вокруг пустыми бутылками.

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    Первый день учебы в «Школе панянок» начался с драки
    Первый день учебы в «Школе панянок» начался с драки
    Первый день учебы в «Школе панянок» начался с драки
    Первый день учебы в «Школе панянок» начался с драки
    Первый день учебы в «Школе панянок» начался с драки
    Первый день учебы в «Школе панянок» начался с драки
    Первый день учебы в «Школе панянок» начался с драки
    Первый день учебы в «Школе панянок» начался с драки

     Более-менее утихомирить девушек смогла только сирена, сообщающая о появлении преподавателей. Пацанки не знали о том, что отныне их будут учить Ольга Фреймут, Ирина Дюденко и Андрей Бурлуцкий. Увидев новых педагогов в холле, очень удивились.

     «Кое кто из пацанок, когда меня увидел, казалось, протрезвел. Одна будущая леди стояла с открытым ртом долго-долго. Словом, я их напугала, а они – меня»,- рассказала Ольга Фреймут.

     «Они стали для нас настоящим удивлением, потому что мы ждали других учителей. Но мне нравится. Потому что пани Фреймут современная, молодая и больше знакома с технологиями. Я очень бы хотела стать похожей на нее», – рассказала одна из пацанок.

     

     

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