Продюсеры шоу «Від пацанки до панянки» рассказали, как отбирают у девушек ножи и утюги

Команда реалити поделилась закулисными историями проекта

Необычных историй у команды реалити немало. И несколькими они поделились во время пресс-завтрака, организованного к старту нового сезона. Режиссер Виолетта Здоренко рассказала, что перед заездом в Школу панянок у девочек отбирают ножи и даже утюги. А всю первую неделю неподалеку дежурит скорая помощь. «Все они крутые на своих районах. И



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Команда реалити поделилась закулисными историями проекта

Необычных историй у команды реалити немало. И несколькими они поделились во время пресс-завтрака, организованного к старту нового сезона. Режиссер Виолетта Здоренко рассказала, что перед заездом в Школу панянок у девочек отбирают ножи и даже утюги. А всю первую неделю неподалеку дежурит скорая помощь.

«Все они крутые на своих районах. И когда собираются вместе, начинают делить территорию. Поэтому мы отбираем все колюще-режущие и тяжелые предметы, – отметила Виолетта.

Но когда нужно, агрессивные пацанки превращаются в очень милых панянок. Команда рассказывает, что девушки часто строят глазки охране. И парни становятся готовы ради них на все. А во время одной из съемок пацанки вообще умудрились охмурить строителей, и те передавали девушкам сигареты.

«Каждый день они дают нам настоящие яркие эмоции. И, казалось бы, выдержать три месяца непрерывных съемок невозможно, но нам помогают сами девушки», – отметила руководитель проекта Яна Федосенко.