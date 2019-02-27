Первый скандал на проекте: участница «Подиума» назвала модель «куском мяса»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Первая неделя испытаний после телекастинга – и сразу же скандал

Между собой не поладили участница проекта Кристина Эруотор и финалистка первого сезона «Топ-модели по-украински» Вика Рогальчук. На первом испытании «Подиума» дизайнерам нужно было выбрать моделей и ткань, чтобы сшить наряд для красной дорожки. Кристина хотела красный материал, к которому «прилагалась» Вика.

«Я очень хотела именно эту ткань, поэтому на модель, которая держала сверток, толком и не взглянула, – рассказала Кристина. – Вообще не люблю худеньких моделей. Мне нравятся девушки с фигурами, как у Ким Кардашян или Бейонсе. По мне это видно – я и сама такая сочненькая».

Во время примерки Вика Рогальчук узнала, что ее дизайнер ею недовольна. И закатила скандал.

«Вы представляете, она сказала, что у меня нет ни попы, ни груди! – возмущалась Рогальчук. – Да я модель, а модели, в основном, девушки субтильные. А самое обидное, что говорила она это за моей спиной. Не подошла, не обсудила со мной ситуацию. Не сказала, что никогда не шила на моделей, не попросила помощи. А просто сплетничала! Поэтому я отказалась выходить на подиум в ее платье!»

В итоге дизайнеры и модели (а в этом показе участвовали девушки из проектов Нового канала «Супермодель по-украински» и «Топ-модель по-украински», - прим. ред.) поделились на два лагеря. Половина поддерживала Вику, половина – Кристину. Тем временем финальный показ недели, который должен был начаться через считанные минуты, находился под угрозой.

«Я дизайнер, а она моя модель, – не успокаивалась Кристина. – Она не моя клиентка и не на Наоми Кэмпбелл. Она просто кусок мяса!»

После сравнения моделей с куском мяса обстановка накалилась еще больше. Чем закончился первый показ, поклонники проекта узнают уже сегодня.