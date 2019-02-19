Финалистка «Топ-модели по-украински» станет участницей проекта «Подиум»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вика Рогальчук

На кастинг «Подиума» съехались 100 талантливых дизайнеров со всей Украины

Среди ребят была замечена и финалистка первого сезона «Топ-модели по-украински» Вика Рогальчук.

Шум, гам, тонны одежды и разодетые в пух и прах дизайнеры. Они пришли на телекастинг «Подиума», чтобы заявить о себе всей стране. Но участниками первого сезона проекта Нового канала смогут стать только 10 лучших. Кого же отберут эксперты?

«Когда за первую неделю после объявления кастинга к нам пришло 500 анкет, честно скажу: мы были в шоке, – говорит руководитель проекта Мартина Макеева. – Просто не ожидали такого потока. За месяц-полтора заявки на участие подали более двух тысяч человек. Причем все эти люди действительно умеют шить!»

Из двух тысяч желающих команда реалити отобрала 100 самых-самых. И теперь за дело взялись эксперты «Подиума» – топовые украинские стилисты Ольга Слонь и Иван Супрун. Помочь им на кастинге вызвалась известный дизайнер Лилия Литковская, которая стала одним из сменных экспертов проекта.

«Честно говоря, когда я только пришел на кастинг, то не ожидал чего-то «вау», – говорит Иван Супрун. – Но уровень некоторых дизайнеров меня поразил. Необычный стиль, яркие идеи, качественное исполнение».

На кастинге «Подиума» мы заметили и финалистку проекта «Топ-модель по-украински» Вику Рогальчук.

«По образованию я дизайнер, во время учебы даже выпустила несколько своих коллекций, – рассказала Новому каналу Вика. – Обожаю нестандартно одеваться. Во время съемок «Топ-модели по-украински» я подбирала look’и для половины участников! И как только узнала о запуске в Украине «Подиума», всерьез думала испытать свое дизайнерское счастье на этом проекте. Но, к сожалению, совмещать съемки в реалити и модельную карьеру очень сложно. Поэтому решила поддержать ребят, которые пришли на кастинг, и заодно снять блог для Нового канала».