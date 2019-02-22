Судьи реалити «Подиум» забраковали украинского дизайнера



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В первом выпуске реалити «Подиум» к экспертам пришла основательница украинского бренда Monstra – Мария Плохута

Даже если ты не знаешь название этого бренда, ты точно узнаешь вещи MONSTRA. Яркие ткани, пайетки и блестки, сумасшедшие принты. В look’ах этого бренда позировали участники «Топ-модели по-украински», а финалистка проекта «От пацанки до панянки» Діна Абу Зейтер даже стала лицом коллекции бренда.

«Наш бренд ассоциируется с добрым классным нежным монстром. Начинала я с вышивки и выдумывания каких-то принтов. Потом поняла, что хочу это показывать. Когда желания творить очень много, тебе нужно реализовываться. Поэтому я и пришла на проекте. Здесь я не против выполнять даже самые трешевые задания. И надеюсь, что опыт не помешает мне стать частью проекта», - рассказала дизайнер.

Вещи, которые Маша привезла с собой на кастинг – узнаваемы с первого взгляда. Стилист и эксперт «Подиума» Ольга Слонь буквально сразу же идентифицировала украинский бренд:

«Я тебя знаю, мне привозили на съемку твою одежду!» – заявила Ольга при первом взгляде на наряды Маши.

Маша призналась, что пришла на кастинг, чтобы получить признание. Несмотря на успешность бренда, ей не хватает известности. Но «Подиум» – проект для начинающих дизайнеров, а не для тех, у кого уже есть свое производство.

«Это будет несправедливо по отношению к другим участникам!» – объяснил эксперт «Подиума» Иван Супрун.

Даже слезы дизайнера не изменили решения экспертного жюри.

«У вас три «да», но «нет», потому что вы – слишком крутые!» – подытожила Ольга Слонь.