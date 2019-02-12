Песня, победившая на «Грэмми», оказалась плагиатом



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Дональд Гловер

Певец пока не прокомментировал обвинения

Американский актер и певец Дональд Гловер, он же Childish Gambino, ставший первым рэпером, выигравшим главную награду на главной в мире музыкальной премии «Грэмми», обвинен в плагиате. Музыкант Джейз Харли заявил о сходстве трека This is America с одной из его песен еще в прошлом году и ожидал, что Гловер признается в краже идеи, ритма и главного посыла. Но его коллега не обратил внимания на претензии, прямо как на свою победу на «Грэмми», куда попросту не пришел. Теперь Джейзу вдвойне обидно: Gambino позаимствовал его музыку, выиграл четыре награды и даже не удосужился их забрать.

«Я рад, что черному парню удалось пробиться, но для нашей культуры в целом это плохо: он получил престижную награду за песню, которую не отличить от чужой. Мне не важна премия, пусть он просто признает, что слышал мою песню», – объяснил Джейз в разговоре с TMZ. Харли сравнил Гловера с рабом, который прислуживает хозяевам в доме и получает комнату получше, пока другие чернокожие работают под палящим солнцем. При этом если Дональд действительно украл идею This is America у менее удачливого коллеги, это только добавит иронии заголовку его остро-социальной песни.





Джерело: Super