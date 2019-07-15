Певица Ingret поделилась солнечным настроением в новом клипе



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Ingret Фото: пресс-служба

Премьера песни состоялась во время live-выступления Ingret на Atlas Weekend 2019

Украинская инди-исполнительница Ingret представила новый клип на песню SaraFun. В своей видеоработе Ingret делится своим солнечным способом мышления вместе с героями-мужчинами. Одну из ролей сыграл Марк Куцевалов - загадочный участник «Лиги смеха», известный как «Прозрачный гонщик». Видео в стилистике 80-х сняла молодая режиссер Диана Федоряка.

Премьера песни состоялась во время live-выступления Ingret на Atlas Weekend 2019.