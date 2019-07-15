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    Шоу-биз

    Певица Ingret поделилась солнечным настроением в новом клипе

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    <p>Ingret&nbsp;</p> <p>Фото: пресс-служба</p> - Певица Ingret поделилась солнечным настроением в новом клипе

    Ingret 

    Фото: пресс-служба

    Премьера песни состоялась во время live-выступления Ingret на Atlas Weekend 2019

    Украинская инди-исполнительница Ingret представила новый клип на песню SaraFun.  В своей видеоработе Ingret делится своим солнечным способом мышления вместе с героями-мужчинами. Одну из ролей сыграл Марк Куцевалов - загадочный участник «Лиги смеха», известный как «Прозрачный гонщик». Видео в стилистике 80-х сняла молодая режиссер Диана Федоряка.

    Премьера песни состоялась во время live-выступления Ingret на Atlas Weekend 2019.

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    Певица Ingret поделилась солнечным настроением в новом клипе
    Певица Ingret поделилась солнечным настроением в новом клипе
    Певица Ingret поделилась солнечным настроением в новом клипе
    Певица Ingret поделилась солнечным настроением в новом клипе
    Певица Ingret поделилась солнечным настроением в новом клипе
    Певица Ingret поделилась солнечным настроением в новом клипе
    Певица Ingret поделилась солнечным настроением в новом клипе
    Певица Ingret поделилась солнечным настроением в новом клипе
    Певица Ingret поделилась солнечным настроением в новом клипе
    Фото: пресс-служба

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