Певица Камалия поддержала Владимира Зеленского: война еще не окончена



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Камалия и Мохаммад Захур

Украинская певица и супруга владельца компаний ISTIL Group Мохаммада Захура обратилась к сторонникам Зеленского в соцсети

Экс-участница проекта «Танцы со звездами» и украинская певица Камалия поддержала лидера «Квартал 95» и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. По мнению артистки, все те, кто поддержал Зеленского в первом этапе голосования не должны праздновать победу. Камалия считает, что совсем скоро Зеленского обвинять во всех смертных грехах.

«Победа в первом раунде - это просто победа в битве. Война еще не окончена. Все те, кто поддержали Володю Зеленского, не должны праздновать сейчас, скорее оставьте это на 21 апреля. Потому что настоящая битва начинается сейчас, когда Порошенко использует весь свой 20-летний опыт политических игр против трехмесячного политического новичка. Это будет включать в себя заключение сделок с кандидатами в президенты, которые проиграли в этом туре, покупку голосов, подрыв доверия к Зеленскому, его предполагаемую связь с Коломойским, или наличие российских компаний, или наличие активов за пределами страны и т. п. Короче, игра по обвинению начнется сейчас, чтобы отговорить людей голосовать за Зеленского», - написала певица на своей странице в соцсети.

Также Камалия отметила, что ее пост адресован сторонникам Зеленского.

«Если кто-то имеет другое мнение и хочет проголосовать за второго кандидата, это его конституционное право, и я не имею права критиковать, оскорблять или подрывать его, и наоборот. Если я нахожу некоторые комментарии тревожными или оскорбительными, я либо удалю комментарий, либо заблокирую автора. В любом случае, не ждите моих ответов на троллинг»,- заявила артистка.