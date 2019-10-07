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    Шоу-биз

    Певица Сиа призналась, что неизлечимо больна

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    Певица Сиа призналась, что неизлечимо больна

    Австралийская певица вынуждена постоянно испытывать боль

    Австралийская певица Сиа рассказала о неизлечимом заболевании. О том, что она не первый год борется с невралгией, 43-летняя поп-артистка поделилась в Twitter. Сиа рассказала, что врачи поставили ей диагноз «синдром Элерса-Данлоса» (наследственное заболевание, характеризующееся нарушениями соединительных тканей организма). Австралийка призналась, что медики пока не научились бороться с недугом, поэтому она вынуждена постоянно испытывать боль.

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    Певица Сиа призналась, что неизлечимо больна
    Певица Сиа призналась, что неизлечимо больна
    Певица Сиа призналась, что неизлечимо больна
    Певица Сиа призналась, что неизлечимо больна
    Певица Сиа призналась, что неизлечимо больна
    Певица Сиа призналась, что неизлечимо больна
    Певица Сиа призналась, что неизлечимо больна
    Певица Сиа призналась, что неизлечимо больна
    Певица Сиа призналась, что неизлечимо больна

    «Я просто хотела сказать тем из вас, кто страдает от боли, как и я – я люблю вас. Жизнь чертовски тяжела, и боль нередко деморализует. Продолжайте двигаться дальше», — призвала она фолловеров.

    Отметим, что «синдром Элерса-Данлоса» встречается у людей достаточно редко – ему подвержен один человек на пять тысяч населения. Генетическая мутация провоцирует постоянное появление синяков и ссадин, которые способны увеличиваться со временем.

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