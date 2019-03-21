PewDiePie больше не самый популярный канал на Youtube



Розсилка ВІДПРАВИТИ

PewDiePie

Война между блогером PewDiePie и каналом T-Series продолжается более полугода

Индийская компания T-Series, занимающаяся производством фильмов и музыки, обошла шведского блогера Феликса Чельберга (PewDiePie) по числу подписчиков на Youtube. На момент написания заметки разрыв между каналами составлял около 31 тысячи.

Чельберг был лидером на Youtube последние пять лет, и с августа прошлого года он воюет с индийским каналом, стремительно набирающем популярность. В октябре PewDiePie записал дисспод названием bitch lasagna, ставший гимном войны с T-Series. В диссе PewDiePie говорит, что несмотря на то, что Индия - вторая страна в мире по численности населения, это не поможет T-Series победить, ведь на его стороне - армия девятилетних школьников со всего мира.

PewDiePie поддержали и другие блогеры. Призывы подписываться на канал Чельберга можно было услышать по радио, телевизору, а также увидеть на билбордах и машинах. Его фотографию даже разместили на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке с надписью «Поможем PewDiePie остаться блогером номер один на YouTube». К нему в программу приходил Илон Маск - событие, которого ждали очень многие. Но это не помогло ему сохранить лидерство.

Джерело: Esquire