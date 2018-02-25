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    Племянница принцессы Дианы вышла на подиум в рамках космического показа Dolce & Gabbana

    На днях в Милане прошел буквально ослепительный показ Dolce & Gabbana
    Итальянские дизайнеры устроили секретное шоу под названием «Secrets & Diamonds», на который пригласили самые сливки общества. Модели выходили на подиум под трек Рианны «Shine Bright Like a Daimonds» в блестящих платьях и тиарах, напоминая принцесс. А открыли показ дроны, которые
    • Сьогодні, 17:46
    • Розсилка
    <span>Китти Спенсер</span>
    Китти Спенсер

    На днях в Милане прошел буквально ослепительный показ Dolce & Gabbana

    Итальянские дизайнеры устроили секретное шоу под названием «Secrets & Diamonds», на который пригласили самые сливки общества.

    Модели выходили на подиум под трек Рианны «Shine Bright Like a Daimonds» в блестящих платьях и тиарах, напоминая принцесс.

    А открыли показ дроны, которые продемонстрировали присутствующим новую коллекцию сумок. Еще одним сюрпризом стало появление на подиуме Китти Спенсер, племянницы покойной принцессы Дианы.

    27-летняя кузина принцев Гарри и Уильяма очаровала всех в роскошном серебристом платье в пол.

    Shine bright like a diamond @dolcegabbana #SecretDiamonds

    Публикация от Kitty Spencer (@kitty.spencer)

    Стоит отметить, что  с Доменико Дольче и Стефано Габбана леди Китти дружит довольно давно. Она стала лицом весенне-летней коллекции марки вместе с младшей сестрой Кей Мосс Лотти.

    Джерело: graziamagazine.ru

    знаменитости мода и красота модель
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