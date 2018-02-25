Племянница принцессы Дианы вышла на подиум в рамках космического показа Dolce & Gabbana
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Розсилка
На днях в Милане прошел буквально ослепительный показ Dolce & Gabbana
Итальянские дизайнеры устроили секретное шоу под названием «Secrets & Diamonds», на который пригласили самые сливки общества.
Модели выходили на подиум под трек Рианны «Shine Bright Like a Daimonds» в блестящих платьях и тиарах, напоминая принцесс.
А открыли показ дроны, которые продемонстрировали присутствующим новую коллекцию сумок. Еще одним сюрпризом стало появление на подиуме Китти Спенсер, племянницы покойной принцессы Дианы.
27-летняя кузина принцев Гарри и Уильяма очаровала всех в роскошном серебристом платье в пол.
Стоит отметить, что с Доменико Дольче и Стефано Габбана леди Китти дружит довольно давно. Она стала лицом весенне-летней коллекции марки вместе с младшей сестрой Кей Мосс Лотти.
Джерело: graziamagazine.ru