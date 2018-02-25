Племянница принцессы Дианы вышла на подиум в рамках космического показа Dolce & Gabbana

На днях в Милане прошел буквально ослепительный показ Dolce & Gabbana

Итальянские дизайнеры устроили секретное шоу под названием «Secrets & Diamonds», на который пригласили самые сливки общества. Модели выходили на подиум под трек Рианны «Shine Bright Like a Daimonds» в блестящих платьях и тиарах, напоминая принцесс. А открыли показ дроны, которые