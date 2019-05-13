  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак презентовал новый видеоклип

    • Розсилка
    Александр Рыбак - Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак презентовал новый видеоклип
    Александр Рыбак

    В этом году исполняется 10 лет с момента победы Александра Рыбака на песенном конкурсе «Евровидение» с композицией Fairytale

    В мае 2009 Александру Рыбаку удалось установить рекорд на песенном конкурсе: артист получил рекордное количество баллов от стран, которые принимали участие в финальном голосовании.

    К 10-летнему юбилею с момента победы на «Евровидении» Александр представил любовную балладу I’m Still Here и видеоклип на нее, посвященную поклонникам со всего мира.

    «I’m Still Here это баллада, которую я посвятил всем моим преданным поклонникам, которые поддерживали меня все 10 лет с момента победы «Fairytale», - рассказал Александр Рыбак.

    Стоит отметить, что данная композиция уже известна меломанам.  Песня была написала Александром Рыбаком несколько лет назад и впервые была исполнена Franklin Calleja (Франклином Кальеха) на национальном отборе Мальты на конкурс «Евровидение-2014».

    «Это одна из многих песен, которые я написал для других артистов. Я нашел песню «I’m Still Here» на своей «полке» несколько лет спустя и начал записывать ее в своей студии. Сейчас чувствую, что могу открыть свое сердце этой песней», - приоткрыл занавес истории песни ее автор и исполнитель Рыбак.

    Читайте також
    Евровидение артист музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ