Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак презентовал новый видеоклип

В мае 2009 Александру Рыбаку удалось установить рекорд на песенном конкурсе: артист получил рекордное количество баллов от стран, которые принимали участие в финальном голосовании.

К 10-летнему юбилею с момента победы на «Евровидении» Александр представил любовную балладу I’m Still Here и видеоклип на нее, посвященную поклонникам со всего мира.

«I’m Still Here это баллада, которую я посвятил всем моим преданным поклонникам, которые поддерживали меня все 10 лет с момента победы «Fairytale», - рассказал Александр Рыбак.

Стоит отметить, что данная композиция уже известна меломанам. Песня была написала Александром Рыбаком несколько лет назад и впервые была исполнена Franklin Calleja (Франклином Кальеха) на национальном отборе Мальты на конкурс «Евровидение-2014».

«Это одна из многих песен, которые я написал для других артистов. Я нашел песню «I’m Still Here» на своей «полке» несколько лет спустя и начал записывать ее в своей студии. Сейчас чувствую, что могу открыть свое сердце этой песней», - приоткрыл занавес истории песни ее автор и исполнитель Рыбак.