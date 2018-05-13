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    Победительница «Евровидения-2018» собирается принять участие в параде любви в Тель-Авиве

    • Сьогодні, 13:16
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    Победительница международного песенного конкурса&nbsp;&laquo;Евровидение-2018&raquo;
    Andres Putting, Thomas Hanses, eurovision.tv
    Победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2018»

    Об этом представительница Израиля рассказала во время пресс-конференции

    Как ранее сообщал Scotch, вчера ночью стало известно имя победителя международного песенного конкурса «Евровидения-2018».

    По результатам голосования зрителей и профессионального жюри хрустальный микрофон достался Нетти Бурзилай из Израиля. 

    После своего триумфа на музыкальном первенстве исполнительница дала пресс-конференцию.

    В беседе с журналистами победительница конкурса призналась, что прежде всего на «Евровидении» конкурировала сама с собой, а не с кем-то другим.

    Услышав, что она победила, Нетта призналась, что сначала все было как в черном помутнении.

    Исполнительница отдельно поблагодарила ЛГБТ-сообщество, которое ее активно поддерживало и послом которого она является.

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    Победительница «Евровидения-2018» собирается принять участие в параде любви в Тель-Авиве
    Победительница «Евровидения-2018» собирается принять участие в параде любви в Тель-Авиве
    Победительница «Евровидения-2018» собирается принять участие в параде любви в Тель-Авиве
    Победительница «Евровидения-2018» собирается принять участие в параде любви в Тель-Авиве
    Победительница «Евровидения-2018» собирается принять участие в параде любви в Тель-Авиве
    Победительница «Евровидения-2018» собирается принять участие в параде любви в Тель-Авиве
    Победительница «Евровидения-2018» собирается принять участие в параде любви в Тель-Авиве
    Победительница «Евровидения-2018» собирается принять участие в параде любви в Тель-Авиве
    Победительница «Евровидения-2018» собирается принять участие в параде любви в Тель-Авиве
    Победительница «Евровидения-2018» собирается принять участие в параде любви в Тель-Авиве
    Победительница «Евровидения-2018» собирается принять участие в параде любви в Тель-Авиве
    Победительница «Евровидения-2018» собирается принять участие в параде любви в Тель-Авиве
    Andres Putting, Thomas Hanses, eurovision.tv

    Нетта поделилась, что она с уважением относится к людям нетрадиционной сексуальной ориентации и даже собирается принять участие в прайде в Тель-Авиве.

    «Я ценю их. Большинство - в моей команде, большая часть моей команды... Они заботятся обо мне и поддерживают меня на протяжении всех этих сложных времен. Часть сообщества. Я никто без них, без их энергии, я буду выступать для них до конца своей жизни. И я буду на следующем прайде в Тель-Авиве. Приезжайте на прайд-парад, на парад любви», - призвала артистка.

    Джерело: ТСН

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