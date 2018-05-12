«Евровидение-2018»: где в Украине можно посмотреть трансляцию финала

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Евровидение-2018

В концерте примут участие представители 26 стран

12 мая в Лиссабоне состоится финал песенного конкурса «Евровидение-2018». В его рамках выступят 26 музыкантов, в числе которых будет и представитель Украины Melovin, пишет «Главком».

20 финалистов определились по результатам голосования в двух полуфиналах, которые состоялись 8 и 10 мая. Еще шесть стран-участниц попали в финал автоматически – Португалия, Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция.

В прямом эфире концерт можно будет увидеть на каналах «UA: Первый», «UA: Крым» и СТБ. Трансляция начнется в 22:00.

Комментировать финал на «UA: Первый» для будут ведущий «Евровидения-2017» Тимур Мирошниченко и представительница Украины на конкурсе в 2016 году Джамала. А на СТБ комментатором будет телеведущий и комик Сергей Притула.

Список участников: