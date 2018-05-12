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    «Евровидение-2018»: где в Украине можно посмотреть трансляцию финала

    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 10:34
    • Розсилка
    Евровидение-2018
    Евровидение-2018

    В концерте примут участие представители 26 стран

    12 мая в Лиссабоне состоится финал песенного конкурса «Евровидение-2018». В его рамках выступят 26 музыкантов, в числе которых будет и представитель Украины Melovin, пишет «Главком».

    20 финалистов определились по результатам голосования в двух полуфиналах, которые состоялись 8 и 10 мая. Еще шесть стран-участниц попали в финал автоматически – Португалия, Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция.

    В прямом эфире концерт можно будет увидеть на каналах «UA: Первый», «UA: Крым» и СТБ. Трансляция начнется в 22:00.

    Комментировать финал на «UA: Первый» для будут ведущий «Евровидения-2017» Тимур Мирошниченко и представительница Украины на конкурсе в 2016 году Джамала. А на СТБ комментатором будет телеведущий и комик Сергей Притула.

    Список участников:

    • Норвегия, Александр Рыбак – That's How You Write A Song
    • Сербия, Саня Илич и группа Balkanika – Nova Deca
    • Дания, Расмуссен – Higher Ground
    • Молдова, DoReDos – My Lucky Day
    • Нидерланды, Уэйлон – Outlaw In 'Em
    • Австралия, Джессика Маубой – We Got Love
    • Венгрия, AWS — Viszlát Nyár
    • Швеция, Бенджамин Ингроссо – Dance You Off
    • Словения, Леа Сирк – Hvala, ne
    • Украина, Melovin – Under the Ladder
    • Албания, Еугент Бушпепа – Mall
    • Чехия, Миколас Йозеф – Lie To Me
    • Литва, Ева Зимаускайте – When We’re Old
    • Израиль, Нетта – Toy
    • Эстония, Элина Нечаева – La Forza
    • Болгария, Equinox – Bones
    • Австрия, Сезар Сэмпсон – Nobody But You
    • Финляндия, Саара Аальто – Monsters
    • Ирландия, Райан О’Шонесси – Together
    • Кипр, Элени Фурейра – Fuego
    • Португалия, Клаудиа Паскаль — O jardim
    • Италия, Эрмал Мета и Фабрицио Моро — Non mi avete fatto
    • Великобритания, SuRie — Storm
    • Испания, Альфред и Амайя — Tu canción
    • Германия, Михаэль Шульте — You Let Me Walk Alone
    • Франция, Madame Monsieur — Mercy
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