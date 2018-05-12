«Евровидение-2018»: где в Украине можно посмотреть трансляцию финала
- Сьогодні, 10:34
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Розсилка
В концерте примут участие представители 26 стран
12 мая в Лиссабоне состоится финал песенного конкурса «Евровидение-2018». В его рамках выступят 26 музыкантов, в числе которых будет и представитель Украины Melovin, пишет «Главком».
20 финалистов определились по результатам голосования в двух полуфиналах, которые состоялись 8 и 10 мая. Еще шесть стран-участниц попали в финал автоматически – Португалия, Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция.
В прямом эфире концерт можно будет увидеть на каналах «UA: Первый», «UA: Крым» и СТБ. Трансляция начнется в 22:00.
Комментировать финал на «UA: Первый» для будут ведущий «Евровидения-2017» Тимур Мирошниченко и представительница Украины на конкурсе в 2016 году Джамала. А на СТБ комментатором будет телеведущий и комик Сергей Притула.
Список участников:
- Норвегия, Александр Рыбак – That's How You Write A Song
- Сербия, Саня Илич и группа Balkanika – Nova Deca
- Дания, Расмуссен – Higher Ground
- Молдова, DoReDos – My Lucky Day
- Нидерланды, Уэйлон – Outlaw In 'Em
- Австралия, Джессика Маубой – We Got Love
- Венгрия, AWS — Viszlát Nyár
- Швеция, Бенджамин Ингроссо – Dance You Off
- Словения, Леа Сирк – Hvala, ne
- Украина, Melovin – Under the Ladder
- Албания, Еугент Бушпепа – Mall
- Чехия, Миколас Йозеф – Lie To Me
- Литва, Ева Зимаускайте – When We’re Old
- Израиль, Нетта – Toy
- Эстония, Элина Нечаева – La Forza
- Болгария, Equinox – Bones
- Австрия, Сезар Сэмпсон – Nobody But You
- Финляндия, Саара Аальто – Monsters
- Ирландия, Райан О’Шонесси – Together
- Кипр, Элени Фурейра – Fuego
- Португалия, Клаудиа Паскаль — O jardim
- Италия, Эрмал Мета и Фабрицио Моро — Non mi avete fatto
- Великобритания, SuRie — Storm
- Испания, Альфред и Амайя — Tu canción
- Германия, Михаэль Шульте — You Let Me Walk Alone
- Франция, Madame Monsieur — Mercy