«Евровидение-2019» пройдет в Израиле

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Нетта Барзилай.

Победительницей международного песенного конкурса «Евровидения-2018» стала зажигательная толстушка из Израиля - Нетта Барзилай.

Европейскому зрителю надоели романтические баллады и в этом году на песенном конкурсе победила девушка с далекой от модельных параметров фигурой и зажигательной композицией под названием Toy, которую накануне финала успел раскритиковать победитель «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал.

«YouTube решил, что мне, наверное, понравится израильская песня. Я открыл ссылку и оттуда зазвучала ужасная музыка», - отметил Сальвадор Собрал в одном из интервью.

Стоит отметить, что с самого начала Нетта Барзилай из Израиля была главной претенденткой на победу в конкурсе по мнению букмекеров.

Официальный видеоклип на конкурсную песню Toy 25-летней артистки собрал более 17 миллионов просмотров и попал во все музыкальные чарты европейских радиостанций.

По итогам голосования жюри и зрителей исполнительница набрала 529 баллов.

На втором месте оказалась киприотка Элени Фурейра - 436 балла. А третье место досталось романтику из Австрии Сезару Сэмпсону. Он набрал 342 балла.

Не ошиблись букмекеры и в прогнозах для украинского исполнителя Melovin. Артист набрал 130 баллов и оказался на 17 месте .