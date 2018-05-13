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    Шоу-биз

    «Евровидение-2019» пройдет в Израиле

    • Сьогодні, 02:25
    • Розсилка
    Нетта Барзилай.
    Нетта Барзилай.

    Победительницей международного песенного конкурса «Евровидения-2018» стала зажигательная толстушка из Израиля - Нетта Барзилай.

    Европейскому зрителю надоели романтические баллады и в этом году на песенном конкурсе победила девушка с далекой от модельных параметров фигурой и зажигательной композицией под названием Toy, которую накануне финала успел раскритиковать победитель «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал.

    «YouTube решил, что мне, наверное, понравится израильская песня. Я открыл ссылку и оттуда зазвучала ужасная музыка», - отметил Сальвадор Собрал в одном из интервью.

    Стоит отметить, что с самого начала Нетта Барзилай из Израиля была главной претенденткой на победу в конкурсе по мнению букмекеров.

    Официальный видеоклип на конкурсную песню Toy 25-летней артистки собрал более 17 миллионов просмотров и попал во все музыкальные чарты европейских радиостанций. 

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    По итогам голосования жюри и зрителей исполнительница набрала 529 баллов.

    На втором месте оказалась киприотка Элени Фурейра - 436 балла. А третье место досталось романтику из Австрии Сезару Сэмпсону. Он набрал 342 балла. 

    Не ошиблись букмекеры и в прогнозах для украинского исполнителя Melovin. Артист набрал 130 баллов и оказался на 17 месте .

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