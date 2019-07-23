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    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео

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    Бритни Спирс с парнем - Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Бритни Спирс с парнем

    Влюбленные мило общались на премьере и целовались в губы под прицелами камер фотографов и операторов

    37-летняя Бритни Спирс очаровала фанатов долгожданным появлением на красной дорожке. Звезда сходила на премьеру фильма Квентина Тарантино «Однажды…в Голливуде» вместе со своим бойфрендом, 25-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари.

    На мероприятие певица пришла в красном мини-платье с ассиметричным верхом и черных босоножках на высоких каблуках. Яркий образ Спирс дополнила роскошным колье. Асгари сопровождал ее на кинопоказе в светлом костюме.

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    Публикация от Sam Asghari (@samasghari)

    Влюбленные мило общались на премьере и целовались в губы под прицелами камер фотографов и операторов. Они не объявляли о своей помолвке, однако на безымянном пальце Бритни красовалось кольцо с бриллиантом.

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    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео
    Поцелуи Бритни Спирс с бойфрендом на красной дорожке сняли на видео

    Украшение можно заметить на снимке, которым исполнительница поделилась с поклонниками в Instagram. «Наша первая премьера», – подписала Спирс совместное фото с Асгари.

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    певица
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