Похудевшая Ева Лонгория в обтягивающем платье похвасталась идеальной фигурой



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Ева Лонгория Фото: instagram.com/evalongoria/

После рождения ребенка актриса вернулась в прежнюю форму

44-летняя Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой в соблазнительном наряде. Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» надела приталенное платье бежевого цвета со спущенными плечами. Наряд удачно подчеркнул стройную фигуру Лонгории.

Артистка распустила длинные волосы и сделала естественный макияж. Из драгоценностей она оставила только обручальное кольцо на левой руке. Снимок был сделан на территории особняка актрисы.

В 2016 году Ева вышла во второй раз замуж. Ее избранником стал бизнесмен – 51-летний Хосе Антонио Бастон. Год назад у пары родился общий ребенок, которого назвали Сантьяго.

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