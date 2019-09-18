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    Шоу-биз

    Похудевшая Ева Лонгория в обтягивающем платье похвасталась идеальной фигурой

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    <p>Ева Лонгория&nbsp;</p> <p>Фото:&nbsp;instagram.com/evalongoria/</p> - Похудевшая Ева Лонгория в обтягивающем платье похвасталась идеальной фигурой

    Ева Лонгория 

    Фото: instagram.com/evalongoria/

    После рождения ребенка актриса вернулась в прежнюю форму

    44-летняя Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой в соблазнительном наряде. Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» надела приталенное платье бежевого цвета со спущенными плечами. Наряд удачно подчеркнул стройную фигуру Лонгории.

    Артистка распустила длинные волосы и сделала естественный макияж. Из драгоценностей она оставила только обручальное кольцо на левой руке. Снимок был сделан на территории особняка актрисы.

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    Похудевшая Ева Лонгория в обтягивающем платье похвасталась идеальной фигурой
    Похудевшая Ева Лонгория в обтягивающем платье похвасталась идеальной фигурой
    Похудевшая Ева Лонгория в обтягивающем платье похвасталась идеальной фигурой
    Похудевшая Ева Лонгория в обтягивающем платье похвасталась идеальной фигурой
    Похудевшая Ева Лонгория в обтягивающем платье похвасталась идеальной фигурой
    Похудевшая Ева Лонгория в обтягивающем платье похвасталась идеальной фигурой
    Похудевшая Ева Лонгория в обтягивающем платье похвасталась идеальной фигурой
    Похудевшая Ева Лонгория в обтягивающем платье похвасталась идеальной фигурой
    Похудевшая Ева Лонгория в обтягивающем платье похвасталась идеальной фигурой
    Похудевшая Ева Лонгория в обтягивающем платье похвасталась идеальной фигурой
    Похудевшая Ева Лонгория в обтягивающем платье похвасталась идеальной фигурой
    Похудевшая Ева Лонгория в обтягивающем платье похвасталась идеальной фигурой
    Похудевшая Ева Лонгория в обтягивающем платье похвасталась идеальной фигурой
    Похудевшая Ева Лонгория в обтягивающем платье похвасталась идеальной фигурой
    Похудевшая Ева Лонгория в обтягивающем платье похвасталась идеальной фигурой
    Похудевшая Ева Лонгория в обтягивающем платье похвасталась идеальной фигурой
    Похудевшая Ева Лонгория в обтягивающем платье похвасталась идеальной фигурой

    В 2016 году Ева вышла во второй раз замуж. Ее избранником стал бизнесмен – 51-летний Хосе Антонио Бастон. Год назад у пары родился общий ребенок, которого назвали Сантьяго.

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