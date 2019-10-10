Похудевшая Камалия восхитила точенной фигурой



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Камалия Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Артистка готовит к выпуску новый клип

Певица Камалия ошеломила заметными изменениями в фигуре. Артистка похудела, о чем стало известно из ее страницы в Инстаграме. Исполнительница разместила фотографию, где изображена в черном комбинезоне. Наряд артистки подчеркнуло ее новые формы. Под фото Камалия анонсировала выход своего нового клипа. Однако, на какую именно песню, звезда держит в тайне.

«Мои красавицы вместе со мной вчера пережили целый день съемок! Очень давно хотела посвятить песню девочкам, думала и о колыбельной ... Но мы вместе с командой написали и сделали интересную песню, а в клипе вы увидите не только меня и двух красавиц, но и других прекрасных дам! Кого именно - это секрет пока не раскрою», - заинтриговала Камалия.

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