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    Шоу-биз

    Похудевшая Камалия восхитила точенной фигурой

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    <p>Камалия</p> <p>Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/</p> - Похудевшая Камалия восхитила точенной фигурой

    Камалия

    Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

    Артистка готовит к выпуску новый клип

    Певица Камалия ошеломила заметными изменениями в фигуре. Артистка похудела, о чем стало известно из ее страницы в Инстаграме. Исполнительница разместила фотографию, где изображена в черном комбинезоне. Наряд артистки подчеркнуло ее новые формы. Под фото Камалия анонсировала выход своего нового клипа. Однако, на какую именно песню, звезда держит в тайне.

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    Похудевшая Камалия восхитила точенной фигурой
    Похудевшая Камалия восхитила точенной фигурой
    Похудевшая Камалия восхитила точенной фигурой
    Похудевшая Камалия восхитила точенной фигурой
    Похудевшая Камалия восхитила точенной фигурой
    Похудевшая Камалия восхитила точенной фигурой
    Похудевшая Камалия восхитила точенной фигурой
    Похудевшая Камалия восхитила точенной фигурой
    Похудевшая Камалия восхитила точенной фигурой
    Похудевшая Камалия восхитила точенной фигурой
    Похудевшая Камалия восхитила точенной фигурой
    Похудевшая Камалия восхитила точенной фигурой
    Похудевшая Камалия восхитила точенной фигурой
    Похудевшая Камалия восхитила точенной фигурой
    Похудевшая Камалия восхитила точенной фигурой
    Похудевшая Камалия восхитила точенной фигурой
    Похудевшая Камалия восхитила точенной фигурой
    Похудевшая Камалия восхитила точенной фигурой
    Похудевшая Камалия восхитила точенной фигурой
    Похудевшая Камалия восхитила точенной фигурой
    Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

    «Мои красавицы вместе со мной вчера пережили целый день съемок! Очень давно хотела посвятить песню девочкам, думала и о колыбельной ... Но мы вместе с командой написали и сделали интересную песню, а в клипе вы увидите не только меня и двух красавиц, но и других прекрасных дам! Кого именно - это секрет пока не раскрою», - заинтриговала Камалия.

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    Камалия певица
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