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    Шоу-биз

    Похудевшая Мэрайя Кэри показала соблазнительную фигуру в бикини на Карибах

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    Мэрайя Кэри - Похудевшая Мэрайя Кэри показала соблазнительную фигуру в бикини на Карибах
    Мэрайя Кэри

    Звезда постепенно возвращается в свои лучшие кондиции

    49-летняя Мэрайя Кэри похвасталась результатами похудения. Певица показала свой соблазнительный пляжный look  на острове Кюрасао в Карибском море. На фото Кери позирует в черном бикини с завязками на шее.

     «Вот такая у нас миграция из лета в осень», – пояснила Мэрайя.

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    Похудевшая Мэрайя Кэри показала соблазнительную фигуру в бикини на Карибах
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала соблазнительную фигуру в бикини на Карибах
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала соблазнительную фигуру в бикини на Карибах
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала соблазнительную фигуру в бикини на Карибах
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала соблазнительную фигуру в бикини на Карибах
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала соблазнительную фигуру в бикини на Карибах
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала соблазнительную фигуру в бикини на Карибах
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала соблазнительную фигуру в бикини на Карибах
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала соблазнительную фигуру в бикини на Карибах
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала соблазнительную фигуру в бикини на Карибах
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала соблазнительную фигуру в бикини на Карибах
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала соблазнительную фигуру в бикини на Карибах
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала соблазнительную фигуру в бикини на Карибах
    Похудевшая Мэрайя Кэри показала соблазнительную фигуру в бикини на Карибах

    Напомним, Кери несколько лет усиленно худела и наконец достигла желаемых форм. Поклонники оценили старания кумира и похвалили ее внешний вид. «Ты выглядишь волшебно и абсолютно счастливой», «Я не могу понять, это фото было сделано недавно или в 1991 году? Поразительно, как годы над тобой не властны», «Вау! Моделям Victoria’s Secret придется понервничать», – написали они в комментариях.

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