Похудевшая Мэрайя Кэри показала соблазнительную фигуру в бикини на Карибах
Мэрайя Кэри
Звезда постепенно возвращается в свои лучшие кондиции
49-летняя Мэрайя Кэри похвасталась результатами похудения. Певица показала свой соблазнительный пляжный look на острове Кюрасао в Карибском море. На фото Кери позирует в черном бикини с завязками на шее.
«Вот такая у нас миграция из лета в осень», – пояснила Мэрайя.
Напомним, Кери несколько лет усиленно худела и наконец достигла желаемых форм. Поклонники оценили старания кумира и похвалили ее внешний вид. «Ты выглядишь волшебно и абсолютно счастливой», «Я не могу понять, это фото было сделано недавно или в 1991 году? Поразительно, как годы над тобой не властны», «Вау! Моделям Victoria’s Secret придется понервничать», – написали они в комментариях.