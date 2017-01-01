Поклонники раскритиковали фигуру Дженнифер Лопес: певица сильно поправилась

После Дня благодарения и праздничных выходных Дженнифер Лопес вернулась к работе.

Сейчас актриса снимается в романтической комедии Питера Сигала Second Act. И папарацци засняли Лопес и ее коллегу Ванессу Хадженс во время съемок эпизода, в котором героини вышли на пробежку. [READ_MORE] После того, как кадры с Джей Ло попали в Сеть, поклонники вынесли вердикт: надевать обтягивающие леггинсы сразу после нескольких дней



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После Дня благодарения и праздничных выходных Дженнифер Лопес вернулась к работе.

Сейчас актриса снимается в романтической комедии Питера Сигала Second Act. И папарацци засняли Лопес и ее коллегу Ванессу Хадженс во время съемок эпизода, в котором героини вышли на пробежку.

После того, как кадры с Джей Ло попали в Сеть, поклонники вынесли вердикт: надевать обтягивающие леггинсы сразу после нескольких дней праздничных застолий знаменитости не стоило.

Впрочем, пробежку комментаторы одобрили, саркастично заметив, что Дженнифер не помешает дополнительная физическая нагрузка. Хотя, конечно, больше претензий было не к фигуре певицы, а ее ярким леггинсам, визуально увеличившим ягодицы Лопес на несколько размеров.

Сама же Джен считает, что спортом нужно обязательно заниматься, а в чем — не важно.

«Иногда я прихожу домой и чувствую себя не очень хорошо. Тогда я заставляю себя пойти в спортзал. А когда я возвращаюсь, то привожу себя в порядок, укладываю волосы, делаю макияж… и чувствую себя просто невероятно. Мое тело наполнено силой, и, самое главное, я горжусь собой», — рассказала Лопес в одном из интервью.

Джерело: graziamagazine.ru