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    Шоу-биз

    Поклонники с трудом узнали звезду «Великолепного века» после неудачной пластики

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    <p>Мерьем Узерли</p> <p>instagram.com/meryemuzerlimeryem/</p> - Поклонники с трудом узнали звезду «Великолепного века» после неудачной пластики

    Мерьем Узерли

    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Телезвезда зачастила к косметологам и пластическим хирургам

    Знаменитая актриса, сыгравшая Хюрем Султан, Мерьем Узерли, практически не выходит из салонов красоты и клиник пластической хирургии. Звезда сделала себе более тонкий нос, модные пухлые губы, вставила имплантаты в грудь, увеличила скулы и омолодилась ботоксом. Плюс ко всему, она еще и сильно похудела.

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    Поклонники с трудом узнали звезду «Великолепного века» после неудачной пластики
    Поклонники с трудом узнали звезду «Великолепного века» после неудачной пластики
    Поклонники с трудом узнали звезду «Великолепного века» после неудачной пластики
    Поклонники с трудом узнали звезду «Великолепного века» после неудачной пластики
    Поклонники с трудом узнали звезду «Великолепного века» после неудачной пластики
    Поклонники с трудом узнали звезду «Великолепного века» после неудачной пластики
    Поклонники с трудом узнали звезду «Великолепного века» после неудачной пластики
    Поклонники с трудом узнали звезду «Великолепного века» после неудачной пластики
    Поклонники с трудом узнали звезду «Великолепного века» после неудачной пластики
    Поклонники с трудом узнали звезду «Великолепного века» после неудачной пластики
    Поклонники с трудом узнали звезду «Великолепного века» после неудачной пластики
    Поклонники с трудом узнали звезду «Великолепного века» после неудачной пластики
    Поклонники с трудом узнали звезду «Великолепного века» после неудачной пластики
    Поклонники с трудом узнали звезду «Великолепного века» после неудачной пластики
    Поклонники с трудом узнали звезду «Великолепного века» после неудачной пластики
    Поклонники с трудом узнали звезду «Великолепного века» после неудачной пластики
    Поклонники с трудом узнали звезду «Великолепного века» после неудачной пластики

     «Мерьем в тебе пропала изюминка. Ты была лучше», «Мерьем больше не надо худеть! А то уши и зубы торчат. Больно смотреть», «Что стало из такой молодой красотки… Вот всем яркий пример, что делает современная косметология с людьми. Худоба тут не причем, когда щеки и губы ботоксом обколоты, как минимум», «Ну ничего царского не осталось у тебя. Как Хюрем ты была лучше, не надо худеть так», – можно прочитать в комментариях Instagram актрисы.

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