Полнометражное продолжение «Во все тяжкие» выйдет на Netflix



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стали известны новые подробности о полнометражном продолжении сериала

По данным портала, первыми увидеть премьеру фильма «Во все тяжкие» смогут не зрители канала АМС, на котором изначально выходило шоу, а подписчики стримингового сервиса Netflix. Компании не дают официальных комментариев на этот счет и продолжают держать сюжет картины в секрете.

Несколько лет назад эпизоды шоу «Во все тяжкие» появились на стрим-платформе Netflix, а теперь она получила право первой показать зрителям продолжение истории. Канал АМС не объяснил причин такого решения, однако в 2013 году режиссер Винс Гиллиган признал вклад сервиса в благодарственной речи на премии «Эмми»: «Я полагаю, именно Netflix удерживал нас в эфире. Не думаю, что иначе наше шоу продержалось бы больше двух сезонов. Это новая эра телевидения, и мы пожинаем ее плоды». Когда состоится премьера фильма, о чем он расскажет, и кто точно будет в нем играть, по-прежнему неизвестно.

Благодаря New Mexico Film Office стало известно, что съемки проекта начнутся в этом году в Нью-Мехико под кодовым названием «Гринбриер». Издание Revenge of The Fans в прошлом месяце сообщило, что фильм будет посвящен Джесси Пинкману, который попытается бежать из тюрьмы. Брайан Крэнстон подтвердил, что составит компанию коллеге Аарону Полу, однако не раскрыл, в каком именно качестве. Сценарием и режиссурой займется Винс Гиллиган.

Джерело: popcornnews