Полуголая со скотиной: супермодель Алина Байкова порадовала новой фотосессией
Алина Байкова
instagram.com/alina_baikova
Красотка снялась в необычных образах
Одна из самых популярных украинских моделей в мире Алина Байкова стала лицом рекламной кампании одного из украинских брендов. В своем Инстаграме горячая красотка показала несколько фото с кампейна, для которого позировала топлес, с коровами на краю обрыва.
«Украина во всей своей красе», - подписала фото Алина.
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