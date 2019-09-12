Полуголая со скотиной: супермодель Алина Байкова порадовала новой фотосессией



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Алина Байкова instagram.com/alina_baikova

Красотка снялась в необычных образах

Одна из самых популярных украинских моделей в мире Алина Байкова стала лицом рекламной кампании одного из украинских брендов. В своем Инстаграме горячая красотка показала несколько фото с кампейна, для которого позировала топлес, с коровами на краю обрыва.

«Украина во всей своей красе», - подписала фото Алина.