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    Шоу-биз

    Полуобнаженная Наоми Кэмпбелл позировала в метро

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    Наоми Кэмпбелл - Полуобнаженная Наоми Кэмпбелл позировала в метро
    Наоми Кэмпбелл
    instagram.com/naomi

    «Черная пантера» снялась в фотосете для Valentino

    Британская супермодель, актриса и певица продемонстрировала отличную физическую форму. 49-летняя Наоми Кэмпбелл позировала в вагоне метро для рекламной кампании Valentino.

    «Черная пантера» стала лицом рекламной кампании VRING Pre-fall 2019, посвященной сумкам бренда Valentino. Съёмки были проведены в чёрно-белой стилистике на перронах нью-йоркского метро.

    Кэмпбелл смогла продемонстрировать все достоинства своей фигуры. Легкая сияющая накидка в пол очертила обнажённый силуэт стройной модели. Длинные ноги, подтянутый пресс, изящная форма груди, блестящие длинные волосы, — всё было подчёркнуто при помощи игры света и тени. Довершающей деталью стала маленькая сумочка Valentino, которая добавила пряную нотку в образ.

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    Полуобнаженная Наоми Кэмпбелл позировала в метро
    Полуобнаженная Наоми Кэмпбелл позировала в метро
    Полуобнаженная Наоми Кэмпбелл позировала в метро
    Instagram.com/maisonvalentino

    Кадры были сняты творческим дуэтом фотографов Инеза Лаамсвеерде и Винуда Матадина.

    Джерело: graziamagazine.ru

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