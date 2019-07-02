Полуобнаженная Наоми Кэмпбелл позировала в метро



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Наоми Кэмпбелл instagram.com/naomi

«Черная пантера» снялась в фотосете для Valentino

Британская супермодель, актриса и певица продемонстрировала отличную физическую форму. 49-летняя Наоми Кэмпбелл позировала в вагоне метро для рекламной кампании Valentino.

«Черная пантера» стала лицом рекламной кампании VRING Pre-fall 2019, посвященной сумкам бренда Valentino. Съёмки были проведены в чёрно-белой стилистике на перронах нью-йоркского метро.

Кэмпбелл смогла продемонстрировать все достоинства своей фигуры. Легкая сияющая накидка в пол очертила обнажённый силуэт стройной модели. Длинные ноги, подтянутый пресс, изящная форма груди, блестящие длинные волосы, — всё было подчёркнуто при помощи игры света и тени. Довершающей деталью стала маленькая сумочка Valentino, которая добавила пряную нотку в образ.

Кадры были сняты творческим дуэтом фотографов Инеза Лаамсвеерде и Винуда Матадина.

Джерело: graziamagazine.ru