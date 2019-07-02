Полуобнаженная Наоми Кэмпбелл позировала в метро
«Черная пантера» снялась в фотосете для Valentino
Британская супермодель, актриса и певица продемонстрировала отличную физическую форму. 49-летняя Наоми Кэмпбелл позировала в вагоне метро для рекламной кампании Valentino.
«Черная пантера» стала лицом рекламной кампании VRING Pre-fall 2019, посвященной сумкам бренда Valentino. Съёмки были проведены в чёрно-белой стилистике на перронах нью-йоркского метро.
Кэмпбелл смогла продемонстрировать все достоинства своей фигуры. Легкая сияющая накидка в пол очертила обнажённый силуэт стройной модели. Длинные ноги, подтянутый пресс, изящная форма груди, блестящие длинные волосы, — всё было подчёркнуто при помощи игры света и тени. Довершающей деталью стала маленькая сумочка Valentino, которая добавила пряную нотку в образ.
Кадры были сняты творческим дуэтом фотографов Инеза Лаамсвеерде и Винуда Матадина.
Джерело: graziamagazine.ru