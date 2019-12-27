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    Фото

    Илона Гвоздева поделилась результатами семейной фотосессии

    • Розсилка
    Илона Гвоздева поделилась результатами семейной фотосессии
    instagram.com/ilonagvozdeva

    «Это просто любовь», – подписала снимки Гвоздева

    Участница «Танців з зірками» обнародовала в своем Instagram серию трогательных черно-белых снимков.

    Перед фотографом счастливая знаменитость предстала с мужем Иваном и четырехлетней дочерью Валерией.

    Семья позировала в двух образах. Так, сначала они примерили стильные классические луки – Илона и Валерия надели роскошные платья, а Иван костюм. Второй образ более домашний – уютные белые вязаные свитера и штаны.

    Фаны Илоны, которые с нетерпением ждали результат съемок, засыпали семью комплиментами. 

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    Илона Гвоздева поделилась результатами семейной фотосессии
    Илона Гвоздева поделилась результатами семейной фотосессии
    Илона Гвоздева поделилась результатами семейной фотосессии
    Илона Гвоздева поделилась результатами семейной фотосессии
    Илона Гвоздева поделилась результатами семейной фотосессии
    Илона Гвоздева поделилась результатами семейной фотосессии
    Илона Гвоздева поделилась результатами семейной фотосессии
    Илона Гвоздева поделилась результатами семейной фотосессии

    «Излучаете любовь», «Дочка – маленькая мамина копия», «Очень милые и счастливые», «Только от большой любви могла родиться такая красивая дочь», – писали в комментариях восторженные юзеры.

    знаменитости фотография семья Instagram
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