Илона Гвоздева поделилась результатами семейной фотосессии



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instagram.com/ilonagvozdeva

«Это просто любовь», – подписала снимки Гвоздева

Участница «Танців з зірками» обнародовала в своем Instagram серию трогательных черно-белых снимков.

Перед фотографом счастливая знаменитость предстала с мужем Иваном и четырехлетней дочерью Валерией.

Семья позировала в двух образах. Так, сначала они примерили стильные классические луки – Илона и Валерия надели роскошные платья, а Иван костюм. Второй образ более домашний – уютные белые вязаные свитера и штаны.

Фаны Илоны, которые с нетерпением ждали результат съемок, засыпали семью комплиментами.

«Излучаете любовь», «Дочка – маленькая мамина копия», «Очень милые и счастливые», «Только от большой любви могла родиться такая красивая дочь», – писали в комментариях восторженные юзеры.