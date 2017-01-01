Популярная российская певица призналась, что потеряла ребенка

Российская певица Юлия Савичева впервые стала мамой летом этого года. Теперь певица с супругом Александром воспитывает дочь Анну. Артистка предпочитает не распространяться о личной жизни, отвечая в интервью только на вопросы о работе.

Поклонники неоднократно подозревали, что Юлия беременна, но она никак не комментировала эти слухи. [READ_MORE] На этот раз в интервью журналу «Караван историй» Савичева откровенно рассказала, что потеряла первого ребенка: «В разгар очередных гастролей, почувствовав недомогание, сделала тест



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Российская певица Юлия Савичева впервые стала мамой летом этого года. Теперь певица с супругом Александром воспитывает дочь Анну. Артистка предпочитает не распространяться о личной жизни, отвечая в интервью только на вопросы о работе.

Поклонники неоднократно подозревали, что Юлия беременна, но она никак не комментировала эти слухи.

На этот раз в интервью журналу «Караван историй» Савичева откровенно рассказала, что потеряла первого ребенка: «В разгар очередных гастролей, почувствовав недомогание, сделала тест и узнала, что беременна. Мы с Сашей были счастливы. Одним из первых, с кем поделились радостью, стал Максим Фадеев».

По словам артистки, она собиралась работать до последних сроков беременности, тем более, что она прекрасно себя чувствовала. Но неожиданно случилось непоправимое:

«Это случилось на втором месяце беременности, которая, к слову, протекала легко. Даже, если чувствовала, что где-то побаливает, не обращала на это особенного внимания. Несчастье произошло, когда улетела из Москвы в провинцию снимать свой клип. Я проснулась рано утром в отеле от жуткой боли — началось кровотечение».

Спасти ребенка не удалось: «Мужа рядом не было. Позвонила ему перед тем, как должны были дать наркоз. Саша очень жутко переживал, как и все близкие люди, которым мы очень благодарны за поддержку. В роддоме я провела три дня».

Джерело: graziamagazine.ru