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    Популярный украинский телеведущий признался, что мечтал стать водителем грузовика

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    Григорий Решетник
    Григорий Решетник

    Об это телеведущий Григорий Решетник рассказал на съемках шоу «Хто зверху?»

    Ведущий популярно реалити-шоу «Холостяк» Григорий Решетник признался, что в детстве ему казалась очень романтичной профессия дальнобойщика.

    «Да и сейчас так кажется, если честно… – заметил Григорий. – А еще я обожал грузовые машины! Мог часами стоять и смотреть на них влюбленными глазами. Бедной маме приходилось терпеть это и стоять рядом, чтоб не бросать меня одного».

     Также девушкам предстояло отгадать, кто из мужской команды грезил о работе священника, кто мечтал полететь в космос, а кто по ночам читал не «Гарри Поттера», а Уголовный кодекс, планируя связать свою жизнь с юриспруденцией.

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    Популярный украинский телеведущий признался, что мечтал стать водителем грузовика
    Популярный украинский телеведущий признался, что мечтал стать водителем грузовика

    А вот команде Сергея Притулы в составе Тамерлана, Григория Решетника и Владимира Остапчука нужно было понять, как их конкурентки заработали свои первые деньги. К примеру, для всех стало большой неожиданностью, что Соня Плакидюк получала выручку за продажу картошки!

    Одним словом, следующий эфир шоу будет весьма познавательным!

     

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