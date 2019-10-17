После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»



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Бритни Спирс

Звезда решила вернуть прежний имидж

37-летняя Бритни Спирс поделилась хоум-видео. Позируя на диване, Бритни надела белый топ с обнаженными плечами, декорированный золотистыми пуговицами, и украсила прическу милым цветком.

«Может быть, блондинкой будет веселее? Это не профессиональные голливудские прическа и макияж, но это реальность! Я в отпуске. Постскриптум: я только что вышла из бассейна, поэтому волосы мокрые, извините», – задорно написала Бритни в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 15 Окт 2019 в 4:42 PDT

Поклонники не ожидали такого кардинального изменения и восхитились новым образом знаменитости. «Великолепная», «Красивая в любом виде», «Совершенная», «Снова блонди?», «Ты великолепна, моя любовь», «Блондинка Бритни вернулась так быстро», «Королева», - прокомментировали подписчики под фото.