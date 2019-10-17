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    Шоу-биз

    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»

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    Бритни Спирс - После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    Бритни Спирс

    Звезда решила вернуть прежний имидж

    37-летняя Бритни Спирс поделилась хоум-видео. Позируя на диване, Бритни надела белый топ с обнаженными плечами, декорированный золотистыми пуговицами, и украсила прическу милым цветком.

    «Может быть, блондинкой будет веселее? Это не профессиональные голливудские прическа и макияж, но это реальность! Я в отпуске. Постскриптум: я только что вышла из бассейна, поэтому волосы мокрые, извините», – задорно написала Бритни в Instagram.

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    Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

    Поклонники не ожидали такого кардинального изменения и восхитились новым образом знаменитости. «Великолепная», «Красивая в любом виде», «Совершенная», «Снова блонди?», «Ты великолепна, моя любовь», «Блондинка Бритни вернулась так быстро», «Королева», - прокомментировали подписчики под фото.

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    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»
    После лечения в психиатрической больнице Бритни Спирс превратилась в «веселую блондинку»

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