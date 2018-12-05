После помолвки Яне Ковальской пришлось покинуть проект «Пацанки»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Яна Ковальская

По мнению продюсера шоу, мечты Яны уже осуществились

На встречу к продюсеру пацанка Яна собиралась с «легким сердцем» – она ожидала поздравлений по случаю ее помолвки и ни за что не волновалась. Но вместо этого девушка услышала шокирующую новость – ей в новой жизни больше делать нечего.

«Я как телевизионный продюсер считаю, что наш проект для тебя закончился, – обратился к Яне Алексей Гончаренко. – У тебя уже хеппи-энд. Твоя мечта осуществилась. А мои ожидания оправдались».

Такого решения пацанка не ожидала, но спорить не стала.

«У меня запищало в ушах. Начала думать, что делать дальше, – рассказывает уже экс-участница сериалити Нового канала. – В горле образовался комок, но плакать при Алексее Геннадьевиче я не стала. Я птица гордая».

Несмотря на то, что Яна больше не героиня сериалити, участие в голосовании она принимать продолжит. Алексей Гончаренко заявил, что девушка достойна наравне со всеми бороться за приз в финале.

«Для себя я все равно победительница. Была, есть и буду», – подытожила пацанка.