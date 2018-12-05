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    Шоу-биз

    После помолвки Яне Ковальской пришлось покинуть проект «Пацанки»

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    Яна Ковальская - После помолвки Яне Ковальской пришлось покинуть проект «Пацанки»
    Яна Ковальская

    По мнению продюсера шоу, мечты Яны уже осуществились

    На встречу к продюсеру пацанка Яна собиралась с «легким сердцем» – она ожидала поздравлений по случаю ее помолвки и ни за что не волновалась. Но вместо этого девушка услышала шокирующую новость – ей в новой жизни больше делать нечего.

    «Я как телевизионный продюсер считаю, что наш проект для тебя закончился, – обратился к Яне Алексей Гончаренко. – У тебя уже хеппи-энд. Твоя мечта осуществилась. А мои ожидания оправдались».

    Такого решения пацанка не ожидала, но спорить не стала.

    «У меня запищало в ушах. Начала думать, что делать дальше, – рассказывает уже экс-участница сериалити Нового канала. – В горле образовался комок, но плакать при Алексее Геннадьевиче я не стала. Я птица гордая».

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    После помолвки Яне Ковальской пришлось покинуть проект «Пацанки»
    После помолвки Яне Ковальской пришлось покинуть проект «Пацанки»
    После помолвки Яне Ковальской пришлось покинуть проект «Пацанки»

    Несмотря на то, что Яна больше не героиня сериалити, участие в голосовании она принимать продолжит. Алексей Гончаренко заявил, что девушка достойна наравне со всеми бороться за приз в финале.

    «Для себя я все равно победительница. Была, есть и буду», – подытожила пацанка.

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