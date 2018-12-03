Участницами проекта «Пацанки» заинтересовался известный украинский продюсер



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Музыкальный продюсер Владимир Бебешко пригласил девушек на собеседование в студию звукозаписи

Галя Полудневич, Юля Чайка и Ира Слюнько получили шанс «подорвать» шоу-бизнес – они привлекли внимание самого Владимира Бебешко. Музыкальному продюсеру понравилась экстравагантность пацанок, и он пригласил их к себе в студию.

«Очень обрадовались такой возможности, – говорит Ира. – Это – наш шанс в жизни. Мы хотим сниматься в клипах, собирать стадионы, такие как «Кристалл» или «Динамо»».

«Мы уже все продумали: песни будет писать Ира, музыку – я, – рассказывает еще одна героиня сериалити Нового канала Галя. – Мы будем необычной группой. Когда захотели – засмеялись. Когда захотели – заматерились. А забыли слова – ничего страшного, вставили новые».

Владимир Бебешко даже песню написал для тройки пацанок и попросил ее исполнить.

«Говорит нам, первый музыкальный тур у вас будет по тюрьмам. Ну, по тюрьмам – так по тюрьмам, – продолжает Галя. – А песня была замечательная. Жизненная! Но Бебешко не понравилось, как мы ее пели».

Между продюсером и пацанками разгорелся конфликт сразу в студии звукозаписи. Бебешко заявил, что не готов работать с девушками, потому что они безответственные, и не имеют ни слуха, ни голоса.

«Он нас немного обидел, а мы в ответ задели его «Пающие трусы», – рассказывает Юля. – Словом, поссорились. Но не расстраиваемся. Найдем нового продюсера. Потому что главное для популярности у нас есть – губы и грудь!»