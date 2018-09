Стивен Кинг выбрал лучший фильм в истории кино

Король ужасов, писатель Стивен Кинг, поделился своим мнением о лучшем фильме всех времен

По мнению американского писателя, лучшим фильмом в истории является гангстерская драма Фрэнсиса Форда Копполы - Крестный отец 2. Об этом он написал у себя в Twitter

Someone asked me yesterday, “What’s the best movie you’ve ever seen?” After a night to sleep on it (which I didn’t really need), I can confidently answer. GODFATHER II.