Стивен Кинг выбрал лучший фильм в истории кино



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Король ужасов, писатель Стивен Кинг, поделился своим мнением о лучшем фильме всех времен

По мнению американского писателя, лучшим фильмом в истории является гангстерская драма Фрэнсиса Форда Копполы - Крестный отец 2. Об этом он написал у себя в Twitter

Someone asked me yesterday, “What’s the best movie you’ve ever seen?” After a night to sleep on it (which I didn’t really need), I can confidently answer. GODFATHER II. — Stephen King (@StephenKing) 12 сентября 2018 г.

«Кто-то спросил меня вчера: «Какой фильм самый лучший из тех, что вы когда-либо смотрели?». Спустя ночь раздумий, в которой я в действительности не нуждался, я могу уверенно ответить: Крестный отец 2», – констатировал Кинг.

Отметим, что картина Крестный отец 2 – это вторая часть саги Крестный отец, экранизации одноименного романа Марио Пьюзо, изданного в 1969 году. Крестный отец 2 рассказывает историю мафиозного клана Корлеоне – главы клана Вито Корлеоне и его наследника Майкла.

Драма была номинирована в 11 категориях Оскара и получила шесть заветных статуэток, в том числе, и за лучший фильм. Многие критики и зрители считают фильм превосходящим оригинал 1972 года.

Джерело: Новое Время