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    Шоу-биз

    Потап и группа Mozgi показали свою «Чуйку»

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    Потап и группа Mozgi показали свою «Чуйку»

    Музыканты презентовали новое видео, в котором снялись молодые украинские спортсмены

    По сценарию, в новом клипе группы Mozgi  на композицию Chooyka реальность становится игрой, а игра – реальностью.  

    Здесь прохожие в одно мгновение превращаются в профессиональных  фехтовальщиков, футболистов, волейболистов, хоккеистов, а зрители становятся азартными болельщиками. 


    «Чуйка живет внутри каждого -  она срабатывает  как нажатие волшебной кнопки и  дает почувствовать себя победителем.  Мы – музыкальные чемпионы, которые всегда стремятся побеждать и поддерживают спорт.  Включай мозги, не бойся рисковать и раскрывать свой внутренний потенциал», - таков месседж нового клипа по словам участников группы Mozgi.

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    Потап и группа Mozgi показали свою «Чуйку»
    Потап и группа Mozgi показали свою «Чуйку»
    Потап и группа Mozgi показали свою «Чуйку»
    Потап и группа Mozgi показали свою «Чуйку»

    Стоит отметить, что в новом видео музыкантов снялись молодые украинские спортсмены и мастера спорта: художественная гимнастка Екатерина Шулыгина, выступавшая в цирке Cirque du Soleil, известная команда по американскому футболу Kyiv Capitals, а также футбольные фристайлеры, бадминтонисты, чемпионы по фехтованию и баскетболу.

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