Потап и группа Mozgi показали свою «Чуйку»



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Музыканты презентовали новое видео, в котором снялись молодые украинские спортсмены

По сценарию, в новом клипе группы Mozgi на композицию Chooyka реальность становится игрой, а игра – реальностью.

Здесь прохожие в одно мгновение превращаются в профессиональных фехтовальщиков, футболистов, волейболистов, хоккеистов, а зрители становятся азартными болельщиками.





«Чуйка живет внутри каждого - она срабатывает как нажатие волшебной кнопки и дает почувствовать себя победителем. Мы – музыкальные чемпионы, которые всегда стремятся побеждать и поддерживают спорт. Включай мозги, не бойся рисковать и раскрывать свой внутренний потенциал», - таков месседж нового клипа по словам участников группы Mozgi.

Стоит отметить, что в новом видео музыкантов снялись молодые украинские спортсмены и мастера спорта: художественная гимнастка Екатерина Шулыгина, выступавшая в цирке Cirque du Soleil, известная команда по американскому футболу Kyiv Capitals, а также футбольные фристайлеры, бадминтонисты, чемпионы по фехтованию и баскетболу.