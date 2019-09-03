Потап не смог сдержать страсть к Насти Каменских (фото)



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Настя Каменских

Звезды порадовали поклонников откровенными фото

Секс-символ украинской поп-сцены Настя Каменских снялась с мужем в сценическом костюме, который очень контрастировал аутфиту Потапа, который позировал в футболке и кепке. Известный продюсер страстно поцеловал свою красавицу-возлюбленную и опубликовал снимки в Инстаграме.

Певица ради красивого кадра надела полупрозрачный черный боди с длинными рукавами, украшенный крупными серебристыми звездочками и расшит белыми бусами. Жемчугом также полностью расшита фуражка Каменских.

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