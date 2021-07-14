Потому что сын. Украинский телеведущий подарил беременной жене элитный внедорожник
Мужчина решил поблагодарить беременную жену за сына, что появится за свет совсем скоро
Украинский телеведущий Анатолий Анатолич совсем скоро станет многодетным отцом. Примерно через неделю у него родится сын. По этому случаю ведущий решил подарить любимой автомобиль.
Телеведущий презентовал жене внедорожник Mercedes-Benz G «Гелендваген» белого цвета. Анатолий Анатолич опубликовал фото с Юлией на фоне автомобиля, которая прикрыла рукой лицо. Похоже, она действительно была ошеломлена роскошным подарком. Добавим, что на сайте дилера указана цена такой машины, которая стартует от 3 миллионов 700 тысяч гривен.
«Гелендваген, потому что сын. А белый, потому, что для моей Юли. Мы в роддом всегда на своей машине ездим, этот раз не исключение. Еще неделя и мы многодетные родители», – написал Анатолий Анатолич.
Юлия Бойко и в самом деле расчувствовалась до слез, когда увидела подарок. Она заметила, что готова подарить любимому еще детей.
«Не знаю, как выразить свои эмоции в нескольких предложениях. Скажу так: я очень счастлива от всего, что сейчас происходит в моей жизни: у меня любимая работа, две любимые умные и красивые дочери, я в прекрасном состоянии – в ожидании третьего ребенка, да еще и сына!» – поделилась жена ведущего.
«Но всего этого у меня бы не было, если бы не мой любимый муж. Моя опора и поддержка, мой тыл. Не знаю, как тебе удается каждый раз меня удивлять и радовать, но я очень ценю твои поступки и чрезвычайно благодарна судьбе за тебя! Я люблю тебя и горжусь тем, какую крепкую семью мы смогли построить», – подытожила Юлия.