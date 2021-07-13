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    Украинская поп-звезда показала, как в 16 лет пыталась попасть в «Виа Гру» (видео)

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    Украинская певица Настя Приходько - Украинская поп-звезда показала, как в 16 лет пыталась попасть в «Виа Гру» (видео)
    Украинская певица Настя Приходько
    instagram.com/prykhodko_official/

    Артистка поделилась архивным видео

    Украинская певица Настя Приходько, которая на днях объяснила, почему бы простила измену мужу, вспомнила юношеские годы.

    На странице в Instagram исполнительница поделилась архивным видео, на котором предстоит в 16-летнем возрасте. Как рассказала знаменитость, этот фрагмент был снят во время ее кастинга в группу «Виа Гра». В ролике совсем юная Приходько поет народную песню.

    Как пошутила знаменитость, в то время ей казалось, что лучшей песни для прохождения кастинга в трио не найти.

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    Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

    «Возвращаясь к теме моего голоса… Это фрагмент кастинга в группу «Виа Гра», да и такое было, и мне тогда казалось что лучше песни для этой группы просто не может быть. Но суть в другом, мне тут 16 лет! 16!» — подписала видео Приходько.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Анастасия Приходько
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    Украинская поп-звезда показала, как в 16 лет пыталась попасть в «Виа Гру» (видео)