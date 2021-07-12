  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Звезда «Гарри Поттера» отреагировал на поражение сборной Англии на футбольном «Евро»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Актер Том Фелтон - Звезда «Гарри Поттера» отреагировал на поражение сборной Англии на футбольном «Евро»
    Актер Том Фелтон
    instagram.com/t22felton/

    Национальную команду Англии в финале чемпионата Европы по футболу обыграла сборная Италии

    Британский актер Том Фелтон, звезда серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, прокомментировал поражение Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу. Артист опубликовал селфи и выразил свои эмоции в Instagram.

    «Уф-ф-ф-ф, браво, Италия. Сборная Англии показала, что мы можем ей гордиться», — резюмировал Фелтон.

    instagram.com/t22felton/
    instagram.com/t22felton/

    Национальную команду Англии в финале чемпионата Европы по футболу обыграла сборная Италии. Матч состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в ночь на 12 июля. Англия ранее никогда не выигрывала континентальное первенство, а сборная Италии становилась чемпионом Европы единственный раз в 1968 году.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

    Читайте также: Подборка безумных интерьеров, которые ярко демонстрируют фантазию владельцев. Курьезные фото
    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Звезда «Гарри Поттера» отреагировал на поражение сборной Англии на футбольном «Евро»