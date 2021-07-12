Звезда «Гарри Поттера» отреагировал на поражение сборной Англии на футбольном «Евро»

Национальную команду Англии в финале чемпионата Европы по футболу обыграла сборная Италии

Британский актер Том Фелтон, звезда серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, прокомментировал поражение Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу. Артист опубликовал селфи и выразил свои эмоции в Instagram.

«Уф-ф-ф-ф, браво, Италия. Сборная Англии показала, что мы можем ей гордиться», — резюмировал Фелтон.

instagram.com/t22felton/

Национальную команду Англии в финале чемпионата Европы по футболу обыграла сборная Италии. Матч состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в ночь на 12 июля. Англия ранее никогда не выигрывала континентальное первенство, а сборная Италии становилась чемпионом Европы единственный раз в 1968 году.

Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.