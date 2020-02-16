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    Шоу-биз

    Дэвид Бекхэм опубликовал романтические кадры из семейного архива

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    <p>Уже 20 лет футболист демонстрирует идиллию со своей избранницей Викторией</p> <div></div> - Дэвид Бекхэм опубликовал романтические кадры из семейного архива

    Уже 20 лет футболист демонстрирует идиллию со своей избранницей Викторией

    Фото: instagram.com/davidbeckham/

    Звездная пара воспитывает троих сыновей и одну дочь

    44-летний футболист Дэвид Бекхэм, несмотря на возраст и долгий брак, все еще активно признается своей супруге Виктории в любви. И День святого Валентина, 14 февраля, является полноценным праздником для этой пары, так как трудно представить двух более гармоничных влюбленных.

    Поздравляя свою жену в Instagram, английский спортсмен выложил целую серию фотографий из семейного архива. На первой мужчина целует возлюбленную в нос, когда они были еще молоды. На остальных изображены дети пары, а их аж четверо, что тоже подчеркивает глубокие чувства между Дэвидом и Викторией.

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    Дэвид Бекхэм опубликовал романтические кадры из семейного архива
    Дэвид Бекхэм опубликовал романтические кадры из семейного архива
    Дэвид Бекхэм опубликовал романтические кадры из семейного архива
    Дэвид Бекхэм опубликовал романтические кадры из семейного архива
    Дэвид Бекхэм опубликовал романтические кадры из семейного архива
    Фото: instagram.com/davidbeckham/

    Напомним, пара поженилась 20 лет назад, Виктория - бывшая солистка группы Spice Girls. В браке у них родились трое сыновей и одна дочь. В честь своих детей супруги сделали татуировки на своем теле.

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