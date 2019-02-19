Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде на грани срыва



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Дэниэл Крейг

Создатели шпионского боевика переделывают сценарий, в котором герой Дэниэла Крейга умирает

Съемки очередного фильма о приключениях Джеймса Бонда вот-вот начнутся. Однако накануне стало известно, что боевик увидит свет позже, чем намечалось. Премьера откладывается уже второй раз, теперь она состоится 8 апреля 2020 года.

Работа над фильмом с предварительным названием «Бонд 25»затягивается из-за спорного сценария. По слухам, недовольство ряда создателей картины вызвало намерение режиссера Дэнни Бойла «убить» персонажа Дэниэла Крэйга. Из-за возникших разногласий с коллегами Бойл был вынужден покинуть проект, а его место занял Кэри Фукунага. Американский режиссер и сценарист готов приступить к своим обязанностям, как только сценарий будет переписан, сообщает портал Playlist.

Напомним, в 2017 году, после выхода картины «007: Спектр», Дэниэл Крэйг категорично заявлял, что больше не собирается играть роль Джеймса Бонда. Продюсеры отчаянно искали нового актера, который сыграет этого легендарного персонажа, но в результате Крэйга удалось уговорить.

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