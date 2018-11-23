Превосходная Кейт Бланшетт в брючном костюме вышла в свет в Лондоне



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Кейт Бланшетт

Актриса в этом году стала членом жюри Каннского фестиваля

Голливудская звезда Кейт Бланшетт появилась на премьере фильма «Холодная война» польского режиссера Павла Павликовского.

Актриса появилась на светском мероприятии в элегантном брючном костюме с вышивкой. Свой образ звезда дополнила белоснежной блузкой и легким макияжем. Она с удовольствием поддержала кинорежиссера. Они весь вечер тепло общались и позировали фотографам. Поклонники восхитились нарядом Кейт. Также они были рады видеть ее счастливой.

Напомним, Кейт Бланшетт — австралийская актриса театра, кино и озвучивания. Лауреат двух премий «Оскар» (2005, 2014), трех премий BAFTA (1999, 2005, 2014), трёх премий «Золотой глобус» (1999, 2008, 2014) и двух «Премий Гильдии киноактеров США» (2005, 2014).

Большой успех и признание в актерской среде ей принесли роли в фильмах: «Елизавета» (1998), «Властелин колец» (2001, 2002, 2003), «Авиатор» (2004), «Скандальный дневник» (2006), «Меня там нет» (2007), «Золотой век» (2007), «Жасмин» (2013) и «Кэрол» (2015).