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    Шоу-биз

    Превосходная Кейт Бланшетт в брючном костюме вышла в свет в Лондоне

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    Кейт Бланшетт - Превосходная Кейт Бланшетт в брючном костюме вышла в свет в Лондоне
    Кейт Бланшетт

    Актриса в этом году стала членом жюри Каннского фестиваля

    Голливудская звезда Кейт Бланшетт появилась на премьере фильма «Холодная война» польского режиссера Павла Павликовского.

    Актриса появилась на светском мероприятии в элегантном брючном костюме с вышивкой. Свой образ звезда дополнила белоснежной блузкой и легким макияжем.  Она с удовольствием поддержала кинорежиссера. Они весь вечер тепло общались и позировали фотографам. Поклонники восхитились нарядом Кейт. Также они были рады видеть ее счастливой.

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    Напомним, Кейт Бланшетт — австралийская актриса театра, кино и озвучивания. Лауреат двух премий «Оскар» (2005, 2014), трех премий BAFTA (1999, 2005, 2014), трёх премий «Золотой глобус» (1999, 2008, 2014) и двух «Премий Гильдии киноактеров США» (2005, 2014).

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    Превосходная Кейт Бланшетт в брючном костюме вышла в свет в Лондоне
    Превосходная Кейт Бланшетт в брючном костюме вышла в свет в Лондоне
    Превосходная Кейт Бланшетт в брючном костюме вышла в свет в Лондоне
    Превосходная Кейт Бланшетт в брючном костюме вышла в свет в Лондоне
    Превосходная Кейт Бланшетт в брючном костюме вышла в свет в Лондоне
    Превосходная Кейт Бланшетт в брючном костюме вышла в свет в Лондоне
    Превосходная Кейт Бланшетт в брючном костюме вышла в свет в Лондоне

    Большой успех и признание в актерской среде ей принесли роли в фильмах: «Елизавета» (1998), «Властелин колец» (2001, 2002, 2003), «Авиатор» (2004), «Скандальный дневник» (2006), «Меня там нет» (2007), «Золотой век» (2007), «Жасмин» (2013) и «Кэрол» (2015).

     

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