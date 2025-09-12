Головна Скотч Шоу-біз
Принцу Гаррі вручили символічний подарунок на пероні київського вокзалу (відео)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Герцог Сассекський вдруге за пів року приїхав до України
колаж: фото David Levene/The Guardian та скриншот «Укрзалізниця»

Молодший син короля Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії вперше завітав до столиці України

Принц Гаррі разом спільно зі співробітниками свого благодійного фонду Invictus Games Foundation приїхав до Києва. На пероні центрального залізничного вокзалу герцог Сассекський отримав подарунок від української делегації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі «Укрзалізниці».

В невеликому відео принц Гаррі виходить з потягу. На табло був символічний напис Super Royal Express (суперкоролівський експрес). Герцогу Сассекському, якому за декілька днів (15 вересня) виповниться 41 рік отримав символічний подарунок – фірмовий залізничний підсклянник. Мільйони пасажирів «Укрзалізниці» п'ють з подібної склянки гарячі напої.

Принцу Гаррі вручили подарунок в Києві
Принцу Гаррі вручили подарунок в Києві
скриншоти: Instagram/ukrainianrailways

На сайті «Залізної крамниці», яка розповсюджує мерч та товари від компанії, вказана ціна на подібний підсклянник. Вона складає 2390 грн. Підсклянник виконаний в унікальній технології на єдиному в Україні виробництві Срібна Поляна у місті Вільнянськ (Запорізька область), йдеться на сайті.

Принцу Гаррі вручили символічний подарунок на пероні київського вокзалу (відео) фото 1
скриншот: Золота крамниця

В «Укрзалізниці» зазначили, що принц Гаррі прибув до Києва поїздом, щоб на власні очі побачити руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну, зустрітись з українськими ветеранами та високопосадовцями. Це вже другий візит представника королівської родини до України. У квітні цього року принц Гаррі разом з дружиною відвідували Львів та побували в центрі реабілітації цивільних медиків та поранених військових.

«Цього разу він прибув із командою свого фонду Invictus Games, які системно допомагають з реабілітацією в тому числі українських ветеранів через спорт. В Україні, крім всього, принц має намір детально розповісти про нові ініціативи щодо підтримки та реабілітації поранених і постраждалих внаслідок дій країни-агресора», – йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Раніше «Главком» розповідав, що «Укрзалізниця» підказала лайфхак для купівлі квитків. Водночас Велика Британія готувала таємний план на випадок смерті принцеси Уельської від раку.

