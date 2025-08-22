Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Король Чарльз ІІІ відмовився від улюбленої літньої традиції Єлизавети II

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Між Чарльзом та його матір'ю є суттєві відмінності
фото із відкритих джерел

Король Великої Британії віддає перевагу роботі, а не відпочинку

Король Великої Британії Чарльз III відступив від багаторічної традиції, яку так любила його мати, королева Єлизавета II. На відміну від неї, він не планує проводити довгі літні канікули у шотландському замку Балморал. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Express.

Як відомо, королева Єлизавета II щороку проводила в Балморалі з кінця липня до жовтня, поєднуючи відпочинок із виконанням обов'язків, але значно зменшуючи робочий графік. Однак король Чарльз III, якого називають «трудоголіком», не готовий до такої тривалої відпустки.

Цього літа король уже кілька разів залишав Балморал для виконання офіційних обов'язків. Наприклад, минулого тижня він відвідав Стаффордшир, щоб вшанувати пам'ять жертв Другої світової війни. Разом із королевою-консортом вони також були присутні на поминальній службі та прийомі для ветеранів.

Монарх очолив церемонію вшанування тих, хто пожертвував собою Далекому Сході й у Тихому океані під час Другої світової війни. Він розпочав церемонію зі зворушливого звернення, в якому повторив слова свого діда, короля Георга VI. Потім король і королева відвідали поминальну службу у Національному меморіальному дендрарії, після чого відбувся прийом на честь ветеранів Королівського військово-морського флоту та їхніх сімей. Це була гідна данина поваги та неймовірно зворушлива служба під полуденним сонцем.

Це демонструє його готовність переривати відпочинок заради королівських обов'язків, що відрізняє його стиль правління від стилю його матері.

Чарльз III наслідував приклад своєї покійної матері і повернувся до своїх обов'язків на честь Дня Вікторії та Альберта, при цьому підкресливши докорінну відмінність від Єлизавети II – бажання і готовність перервати свою літню відпустку заради виконання офіційних обов'язків.

Нагадаємо, 76-річний монарх Великої Британії Чарльз III пересувається за допомогою тростини і змушений вдаватися до алкоголю, щоб справлятися з болем на тлі боротьби з раком. 

До слова, король Великої Британії Чарльз III нещодавно представив лімітовану серію колекційних сувенірів, зокрема плюшевих ведмедиків, що викликало значний інтерес у суспільстві. Хоча деякі ЗМІ назвали ці предмети «іграшками для дорослих», магазини, що їх продають, наголошують, що це колекційні вироби.

Читайте також:

Теги: король стиль традиції канікули відпочинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

29 липня – День Сил спеціальних операцій ЗСУ
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 липня, 00:01
1 серпня – Медовий спас
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 серпня, 00:01
Франція незмінно посідає перше місце серед туристичних країн
Куди найчастіше їдуть туристи: рейтинг країн
24 липня, 05:04
Зайняті іншими туристами шеезлонги дратують відпочивальників на курортах
Бійки за шезлонги на пляжах: курорти по всій Європі змушені вжити заходів
30 липня, 16:44
3 серпня – День Повітряних сил Збройних сил України
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції, заборони та прикмети
3 серпня, 00:00
Квиток на весілля коштуватиатиме у середньому €150
Квиток на весілля до незнайомців: Франція запустила оригінальний стартап
5 серпня, 13:47
Туристи вимушені у Греції платити новий податок
Нові правила зачеплять навіть немовлят: відпочинок у Греції стане суттєво дорожчим
12 серпня, 13:09
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 серпня, 00:17
Третій Спас відмічають 16 серпня
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
16 серпня, 01:00

Життя

Король Чарльз ІІІ відмовився від улюбленої літньої традиції Єлизавети II
Король Чарльз ІІІ відмовився від улюбленої літньої традиції Єлизавети II
Рятує куб. Відомий гуморист розповів, куди тікає під час повітряних тривог
Рятує куб. Відомий гуморист розповів, куди тікає під час повітряних тривог
Тренд на ринку праці: покоління зумерів приходить на співбесіди з батьками
Тренд на ринку праці: покоління зумерів приходить на співбесіди з батьками
Олег Філімонов розкрив подробиці трагедії, яка трапилася з його 15-річним онуком
Олег Філімонов розкрив подробиці трагедії, яка трапилася з його 15-річним онуком
102-річний японець підкорив гору Фудзі та встановив рекорд Гіннеса
102-річний японець підкорив гору Фудзі та встановив рекорд Гіннеса
Чотириденний робочий тиждень: учені здивували новими висновками
Чотириденний робочий тиждень: учені здивували новими висновками

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
13K
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
3401
Доступ до Дніпра. Прокуратура просить команду Кличка прибрати паркани
2762
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
2563
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
20 серпня, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua