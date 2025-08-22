Король Чарльз ІІІ відмовився від улюбленої літньої традиції Єлизавети II

Між Чарльзом та його матір'ю є суттєві відмінності

Король Великої Британії віддає перевагу роботі, а не відпочинку

Король Великої Британії Чарльз III відступив від багаторічної традиції, яку так любила його мати, королева Єлизавета II. На відміну від неї, він не планує проводити довгі літні канікули у шотландському замку Балморал. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Express.

Як відомо, королева Єлизавета II щороку проводила в Балморалі з кінця липня до жовтня, поєднуючи відпочинок із виконанням обов'язків, але значно зменшуючи робочий графік. Однак король Чарльз III, якого називають «трудоголіком», не готовий до такої тривалої відпустки.

Цього літа король уже кілька разів залишав Балморал для виконання офіційних обов'язків. Наприклад, минулого тижня він відвідав Стаффордшир, щоб вшанувати пам'ять жертв Другої світової війни. Разом із королевою-консортом вони також були присутні на поминальній службі та прийомі для ветеранів.

Монарх очолив церемонію вшанування тих, хто пожертвував собою Далекому Сході й у Тихому океані під час Другої світової війни. Він розпочав церемонію зі зворушливого звернення, в якому повторив слова свого діда, короля Георга VI. Потім король і королева відвідали поминальну службу у Національному меморіальному дендрарії, після чого відбувся прийом на честь ветеранів Королівського військово-морського флоту та їхніх сімей. Це була гідна данина поваги та неймовірно зворушлива служба під полуденним сонцем.

Це демонструє його готовність переривати відпочинок заради королівських обов'язків, що відрізняє його стиль правління від стилю його матері.

Чарльз III наслідував приклад своєї покійної матері і повернувся до своїх обов'язків на честь Дня Вікторії та Альберта, при цьому підкресливши докорінну відмінність від Єлизавети II – бажання і готовність перервати свою літню відпустку заради виконання офіційних обов'язків.

Нагадаємо, 76-річний монарх Великої Британії Чарльз III пересувається за допомогою тростини і змушений вдаватися до алкоголю, щоб справлятися з болем на тлі боротьби з раком.

До слова, король Великої Британії Чарльз III нещодавно представив лімітовану серію колекційних сувенірів, зокрема плюшевих ведмедиків, що викликало значний інтерес у суспільстві. Хоча деякі ЗМІ назвали ці предмети «іграшками для дорослих», магазини, що їх продають, наголошують, що це колекційні вироби.